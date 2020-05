RUMOR: Sony revelará el PS5 y sus juegos durante eventos en junio y agosto

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Si bien el silencio que ha guardado Sony en cuanto a la revelación definitiva de PlayStation 5 y los juegos que llegarán a esta nueva consola ha dado pie a una ola de rumores, no se puede pasar por alto que estamos cerca de la ventana de lanzamiento y es muy probable que pronto conozcamos la nueva plataforma y los títulos que están planeados para ella. Hace unos días, surgió información que indicaba una probable presentación oficial para junio y este fin de semana hubo más detalles al respecto.

Mientras los fans de PlayStation esperan que los rumores sobre el evento de presentación de PS5, y algunos de sus juegos, en junio sean ciertos, el hype se elevó de nueva cuenta luego de que Jeff Grubb, reportero de VentureBeat, ofreciera información más detallada al respecto. Según Grubb, quien publicó esta información en su cuenta oficial de Twitter, Sony tiene programado un evento de presentación oficial de PS5 para el próximo 4 de junio, el cual tendrá un formato diferente al de sus recientes transmisiones al tratarse un anuncio de suma importancia.

De acuerdo con el reportero, en ese evento de junio la compañía presentará la consola y algunos juegos importantes que ya están en desarrollo en marco de una serie de anuncios de diversas compañías que tendrán lugar durante esos días de junio en lo que supone ser la ventana de lo que sería E3 2020 si no se hubiera cancelado por el COVID-19.

Asimismo, Grubb señaló que no todo estará dicho el 4 de junio, pues según sus fuentes, Sony tiene planeado otro evento para agosto, pero este tendrá el formato de State of Play y la diferencia será que mostrará juegos de PS5. Sin embargo, el reportero dejó claro que estos planes pueden cambiar debido a la situación que se vive actualmente.

Como todo tipo de información de este tipo, es preciso tomarla con reserva, pero no se puede negar que la fuente se trata de un rostro conocido en los medios de videojuegos y hasta ahora su calendario de predicciones ha resultado cierto.

It's hard to nail down details because things are still in flux. But June 4 is a hefty next-gen showcase. August should be like previous States of Play (but now with PS5 games!).



