Sony revela la marca PlayStation Studios para juegos first-party de PS5

Sony acaba de revelar más detalles sobre su estrategia para el lanzamiento de PlayStation 5 a finales de este año. La compañía presentó los primeros detalles de PlayStation Studios, una nueva marca que reunirá todos los títulos first-party de PlayStation.

El plan es que la iniciativa PlayStation Studios debute junto con la consola de próxima generación. Este nuevo sello servirá para destacar los títulos desarrollados y supervisados por Sony Interactive Entertainment.

PlayStation Studios fue presentado con un logotipo y un trailer donde vemos a personajes de importantes franquicias, como Uncharted, LittleBigPlanet, God of War, Ratchet & Clank, Horizon: Zero Dawn y The Last of Us.

PlayStation Studios será una marca distintiva de los juegos de PS5

De acuerdo con Eric Lempel, vicepresidente y jefe de marketing global de Sony Interactive Entertainment, el logo de PlayStation Studios garantizará que los juegos serán una experiencia innovadora y sólida de parte de los estudios de PlayStation.

El directivo aseguró que el logo se verá continuamente en campañas de promoción, en trailers, publicidad, al inicio de diversos juegos, sus cajas y sus discos. Estará presente tanto en franquicias conocidas como en nuevas IP.

"Creemos que es una buena manera de hacerles saber a los consumidores que, si lo ven, entonces los juegos de calidad que esperan de nosotros están aquí. Y esta marca existirá para las franquicias existentes más conocidas, así como para las nuevas franquicias que aún tenemos que explorar", destacó el directivo.

Dicho esto, es importante destacar que futuros lanzamientos de PlayStation 4 también llevarán este distintivo. Sin embargo, la iniciativa no estará lista para el lanzamiento de The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima ni para la llegada de Horizon: Zero Dawn a PC. Abajo puedes ver el trailer de presentación de PlayStation Studios:

Socios de Sony también formarán parte de PlayStation Studios

Lempel destacó que este proyecto tiene como finalidad atraer a más consumidores a los juegos de PlayStation. Además de estar disponible en juegos first-party desarrollados por estudios como Naughty Dog, Insomniac y Santa Monica Studio, la marca también estará presente en proyectos de los socios que trabajen bajo la dirección de Sony.

"Si nuestros estudios administran la producción de estos juegos y trabajan con un desarrollador externo, seguirá siendo bajo la marca PlayStation Studios. No significa que sea el propietario absoluto del desarrollador, sino que simplemente lo mencionamos como first-party. En muchos casos, no somos dueños del desarrollador", detalló el directivo.

Por último, Lempel destacó que PlayStation Studios servirá para respaldar todavía más los juegos más importantes de la marca. Asimismo, será una excelente forma de promocionar los grandes juegos de la siguiente generación.

El lanzamiento de PlayStation 5 está programado para finales de este año. Busca todas las noticias relacionadas con la consola en este enlace.

