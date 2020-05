Sucker Punch: combate de Ghost of Tsushima será preciso y letal

Aunque el avance reciente de Ghost of Tsushima salió muy bien librado ante la comunidad, un sector se mostró un tano escéptico respecto al sistema de combate. En ese sentido, es preciso mencionar que las comparaciones con juegos de temática similar y con sistemas de combate reconocidos como Sekiro: Shadows Die Twice y Nioh fue inevitable e incluso dio lugar a ciertas dudas. Sin embargo, según Sucker Punch no hay nada qué temer pues el combate en su juego sólido.

Durante una entrevista realizada en el podcast oficial de PlayStation (vía Gamingbolt), Nate Fox, director de Ghost of Tsushima, habló sobre el sistema de combate del nuevo juego de Sucker Punch. En ese sentido, el creativo señaló que el objetivo del equipo de desarrollo ha sido crear un combate "firme y letalmente preciso", algo para lo que han trabajado con expertos en combate samurái, de forma que el juego refleje la tensión, estrategia y explosividad de este tipo de enfrentamientos con espada.

Asimismo, Fox aseguró que no bromean en cuanto a la letalidad del combate en Ghost of Tsushima, pues así como es posible acabar con un enemigo con un simple espadazo, lo mismo puede pasar pero con el personaje que controlamos: "tenemos una frase que usamos para describir el combate en el juego y es 'lodo, sangre y acero'. Queremos que se sienta realmente enraizado y letalmente preciso. Si alguna vez has visto una película de samurái, ya sabes cómo es. Estos hombres se cortaron el uno al otro con un solo golpe de su espada, y capturar ese tipo de pelea es diferente a lo que han hecho muchos juegos, porque significa que puedes morir muy rápido, y tus enemigos también pueden hacerlo. Nos llevó un tiempo hacerlo bien, pero estamos muy satisfechos con los resultados y creemos que se ve bien en la pantalla".

