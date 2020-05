Epic Games Store dará reembolsos parciales si te perdiste una oferta

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

La Epic Games Store cuenta con un sistema de reembolsos al igual que otras populares tiendas de juegos para PC. Las políticas de Epic son claras en cuanto a devoluciones y la mayor parte de la comunidad no ha tenido problemas con ellas.

Sin embargo, en ocasiones las condiciones para llevar a cabo un reembolso han generado algunas polémicas. A pesar de esto, todo indica que Epic quiere mejorar este aspecto de su tienda.

De acuerdo con información reciente, la compañía cambiará algunas de sus políticas para ofrecer reembolsos parciales en casos especiales.

Joshua Boggs, cofundador de Studio Mayday, reveló en Twitter que recibió un correo por parte de Epic Games. En él se señala un cambio importante en la política de reembolsos en beneficio de la comunidad.

El mensaje señala que habrá reembolsos parciales para los jugadores que compraron un título a precio completo pero que, poco después, se puso en oferta. Los usuarios podrían optar por un reembolso parcial que les regresaría la diferencia entre el precio oficial y la oferta en estado activo.

Es importante destacar que Epic Games no ha anunciado de manera oficial este cambio en sus políticas. Sin embargo, varios usuarios de la tienda ya recibieron el correo mencionado.

"El precio del (los) juego(s) que compró fue recientemente rebajado, por lo que estamos emitiendo reembolsos parciales por la(s) diferencia(s)", dice parte del correo.

