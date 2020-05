Pokémon GO: podrás elegir los Pokémon de los Días de la Comunidad próximos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

La contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19) no ha detenido la llegada de novedades a Pokémon GO. Niantic ha hecho algunos cambios para permitir a los usuarios seguir jugando. Gracias a ello, los Días de la Comunidad siguen en marcha y Niantic ya tiene planes para los siguientes y lo mejor de todo es que los jugadores podrán decidir al Pokémon destacado.

Usualmente Niantic es el encargado de definir a los Pokémon que protagonizarán los Días de la Comunidad, que se llevan a cabo mensualmente y que ofrece a los jugadores más posibilidades de capturar a un Pokémon por tiempo limitado. Sin embargo, la desarrolladora en ocasiones deja a los Entrenadores Pokémon decidir cual será la criatura destacada del evento.

Así pasará próximamente, pues Niantic pedirá la ayuda a los jugadores para elegir a los Pokémon destacados del Día de la Comunidad de junio y julio. En total hay 4 candidatos, todos ellos de la Generación I: Weedle, Gastly, Squirtle y Sandshrew.

Lo interesante es que cada uno podrá aprender un movimiento exclusivo del evento. Si se evoluciona a Squirtle a Blastoise podrá aprender el movimiento tipo Lucha Esfera Aural, hasta ahora exclusivo de Lucario. Kakuna, la forma evolucionada de Weedle, aprenderá Tierra Taladradora. Sandslash aprenderá el movimiento Garra Umbría; además, aparecerá la forma Alola de Sandshrew en Incursiones y Sandslash conocerá un nuevo ataque rápido que carga movimientos cargados más rápidamente. Haunter conocerá el movimiento Puño Sombra, con el cual podrá cargar ataques rápido. Aunado a esto, habrá bonus durante el evento, que se anunciarán más adelante.

Es importante decir que también se elevan las probabilidades de conseguir a este Pokémon en su versión variocolor (shiny), así que es una excelente oportunidad para atrapar versiones exclusivas de los Pokémon candidatos y su línea evolutiva.

Desafortunadamente, sólo 2 serán los ganadores. Para definirlos, Niantic lanzará una encuesta en Twitter que estará disponible desde el sábado 23 de mayo (8:00 PM, hora de la Ciudad de México) hasta el domingo 24 de mayo (8:00 PM). El que tenga más votos será el Pokémon del Día de la Comunidad de junio, mientras que el segundo será el de julio.

