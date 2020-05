Arte de Ghost of Tsushima se inspira en Zelda y Shadow of the Colossus

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Sucker Punch nos dio un extenso vistazo a Ghost of Tsushima en el más reciente State of Play. Por fin pudimos ver con mayor detalle el mundo del juego y conocer algunas de sus mecánicas de combate y sigilo.

Después de la presentación, el juego de samuráis fue comparado con otros grandes títulos ya sea por su propuesta de juego o por su apartado artístico. Jason Connell, director creativo de Ghost of Tsushima, habló al respecto y reveló las principales influencias para la creación del arte del juego.

Para sorpresa de muchos, Connell reveló que efectivamente Ghost of Tsushima se inspira en una popular entrega de The Legend of Zelda y en Shadow of the Colossus.

Creativo habló sobre el apartado artístico de Ghost of Tsushima

Durante una entrevista con el youtuber Julien Chièze (vía Wccftech), Connell habló sobre diversos aspectos del juego, incluyendo su apartado artístico. El creativo confirmó que se inspiró en varios de sus juegos favoritos para darle una dirección artística especial a Ghost of Tsushima.

Connell mencionó en concreto a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la entrega más reciente de la saga de Nintendo, y a Shadow of the Colossus, uno de los juegos más reconocidos de Fumito Ueda.

El miembro de Sucker Punch comentó que ambos juegos fueron una gran influencia debido a su dirección artística simple, pero profunda. Connell y su equipo hicieron lo posible para darle a Ghost of Tsushima un aspecto visual similar basado en ambos juegos.

De acuerdo con Connell, esto se concretó en parte en la falta de marcadores o señales que indiquen a los jugadores de Ghost of Tsushima hacia donde ir. A esto hay que agregarle una interfaz de usuario mínima con la que se consigue una mayor inmersión.

Por otro lado, Connell reveló que en el juego habrá una flauta y que será el único instrumento musical disponible. El creativo no entró en detalles, por lo que desconocemos la función del objeto.

Para finalizar, el creativo aseguró que habrá elementos en Ghost of Tsushima que lo distinguirán de otros juegos de mundo abierto. Por ejemplo, en el título no habrá recompensas por cazar animales. La fauna estará presente para únicamente darle más vida al mundo.

Ghost of Tsushima estará disponible para PlayStation 4 a partir del próximo 17 de julio. Busca todas las noticias relacionadas con el título en este enlace.