Estudio de Xbox revela que su próximo proyecto usará Unreal Engine 5

Aunque el primer vistazo de Unreal Engine 5 para consola tuvo lugar en el hardware de PlayStation 5, es claro que el motor gráfico permitirá crear juegos para Xbox Series X y luego de la revelación que hizo Epic Games, la gente de Xbox no dudó en señalar que ellos también aprovecharán las ventajas y el potencial del engine. En ese sentido, la información ha comenzado a fluir y un equipo que forma parte de Xbox Game Studios confirmó que su próximo título usará Unreal Engine 5.

Por medio de una publicación en su cuenta de Twitter, el analista independiente de la industria de los videojuegos, Benji Sales, compartió la respuesta que iinXile Entertainment dio a un seguidor en torno a su próximo proyecto luego de que terminen con Wasteland 3, juego multiplataforma. Al respecto, la publicación del estudio, hoy parte de Xbox Game Studios, señaló que su próximo juego, un RPG AAA que llegará en exclusiva a Xbox Series X, usará el poder de Unreal Engine 5.

Thank you. We’re excited to share more, although it’ll be a while. Focusing on finishing Wasteland 3 and getting it into people’s hands on Aug. 28. We will indeed be using Unreal Engine 5 for our next project.