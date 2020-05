Fujin está de regreso en Mortal Kombat 11; checa su trailer de presentación

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

NetherRealm Studios dio a conocer a inicios de este mes que muy pronto llegará a Mortal Kombat 11 un DLC que incluirá a la plantilla de peleadores a 3 combatientes nuevos, Fujin Sheeva y Robocop. A pesar de que los 2 primeros son personajes conocidos en la serie, es posible que los jugadores no sepan quienes son y para presentar al primero la desarrolladora compartió un trailer narrado por Johnny Cage.

Como puedes ver en el video de abajo, el afamado artista marcial y actor Johnny Cage presentó debidamente a Fujin, el Dios del Viento y protector de la Tierra. Este pelador llegará al título de peleas luego de su aparición en la entrega previa de la franquicia, Mortal Kombat X.

Como te comentamos, al igual que Raiden, Fujin es luchador de la Tierra, así que será uno de los personajes más importantes que harán frente a peleadores como Kronika y Shao Kang, oriundo del Outworld. Fujin guarda cierto parentesco con Raiden, se puede ver que ambos tienen un par de ojos brillosos, pero, a diferencia del Dios del Relámpago, Fujin acabará con sus rivales usando ráfagas de viento.

Johnny Cage knows a great warrior when he sees one.



Meet Fujin. #MKAftermath pic.twitter.com/JlhQZCWHFq