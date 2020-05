Riot sigue implacable contra los tramposos; ya banneó cientos más de VALORANT

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Es común que cuando un juego nuevo llega al mercado muchos encuentren en él vulnerabilidades que les permitan hacer trampa y tener ventajas en las partidas en línea, y esto se acentúa si dicho título es muy popular. Eso es lo que podría pensar cualquiera de VALORANT, el próximo juego de Riot Games, pero la verdad es muy diferente, pues la desarrolladora tiene todo un equipo detrás encargado de identificar y eliminar a los tramposos y al parecer es implacable, ya que hoy se informó que en total ya superaron las 10,000 eliminaciones.

Hace alrededor de 1 semana, el ingeniero de información antitrampa de Riot Games Phillip Koskinas reveló que el equipo ya había suspendido casi 8000 cuentas que usaron trampas en VALORANT. Pues bien, hoy el ingeniero dio a conocer que a esa cantidad se sumaron 1600 cuentas, que elevaron la cifra total a 10,473 usuarios tramposos eliminados.

Por si te lo perdiste: la Beta cerrada de VALORANT ya está disponible en América Latina.

Es importante decir que Riot Games ha emprendido una lucha en serio contra los tramposos. Koskinas se refiere a los banneos como “banneos de alma”, en el sentido que si una persona ha usado trampas antes, todas lasa cuentas relacionadas con él (pasadas, presentes y futuras) también serán banneadas, lo que habla de lo efectivo que es Vanguard.

Valorant "Soulbans" are live, so if you've cheated before, all your past, present, and future accounts will also be suspended. Some spirits will be released when the game is, allowing you to try once more on a new account, but this is the absolute limit of our mercy.