Exdiseñador de Halo y Battlefield se une al estudio de Call of Duty: Mobile

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Tencent sigue expandiendo su influencia en la industria de los videojuegos con inversiones y fichajes de lujo. Ahora la compañía china contrató a un diseñador que ha trabajado en franquicias tan importantes como Battlefield y Halo. Esto para que sea el líder de la rama norteamericana de TiMi Studio, estudio conocido por su trabajo en Call of Duty: Mobile.

Estamos hablando de Scott Warner, creativo que es mejor conocido por su trabajo como diseñador en juegos como Halo 4 y Battlefield: Hardline. Este creativo se unirá a TiMi Studio como su nuevo jefe con el objetivo de ayudar a expandir su rama norteamericana.

“Esta es una oportunidad tremenda para construir algo realmente especial ya que TiMi tiene un pedigree excepcional y una gran ambición para crear nuevos juegos y nuevas franquicias para audiencias globales”, mencionó Warner. “Vamos a ensamblar un equipo que sea lo suficientemente diverso, talentoso y aspiracional para ayudar a TiMi a lograr sus metas”.

Cabe mencionar que Warner tiene una carrera más amplia de lo mencionado. A lo que nos referimos es que además de haber trabajado para 343 Industries y Electronic Arts, Warner también formó parte de estudios como Black Isle Studios, Pandemic Studios, Oculus VR y Ubisoft.

¿Qué es TiMI Studio?

En caso de que no lo sepas, TiMI Studio es uno de los estudios más importantes de Tencent en el mundo del desarrollo de juegos para móviles.

La compañía que tiene su sede en Shenzhen, China, trabaja en juegos como Call of Duty: Mobile, QG Speed y Honor of Kings, los cuales son muy populares en China y otras partes del mundo. Asimismo, este es el estudio de Tencent que está desarrollando un nuevo proyecto junto a The Pokémon Company.

Por si te lo perdiste: cofundador de Kojima Productions se une a Tencent

Por el momento se desconoce cuáles son los proyectos en los que trabajará Warner con la rama americana de TiMi Studio.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Tencent.

Fuente