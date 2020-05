Fortnite: el próximo trailer de Tenet se proyectará en el Battle Royale

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Fortnite: Battle Royale es un juego tan popular que incluso podemos considerarla una plataforma de publicidad. Esto lo decimos puesto que después de eventos especiales de Star Wars y Avengers, ahora el Battle Royale presentará el trailer de Tenet, la próxima película de Christopher Nolan.

Por medio de una publicación en Twitter, la cuenta oficial de Fortnite anunció que el nuevo trailer de Tenet hará su estreno en el Battle Royale. El avance se estrenará hoy, 21 de mayo a las 10:00 PM, hora de la Ciudad de México.

De acuerdo con el anuncio oficial, después de su estreno el trailer de Tenet se volverá a transmitir en cada hora en punto. Por el momento se desconoce por cuánto tiempo estará disponible el avance.

Pero, ¿dónde podrás ver el video? Para empezar, es necesario que entres al modo Party Royale y que de ahí vayas a la pantalla que se encuentra en el oeste de la isla.

Grab a front row seat in Party Royale for a world premiere!



Catch the latest trailer for Christopher Nolan’s @TENETFilm at the top of every hour on the big screen starting at 8 PM ET.



ʇnO sunᴚ ǝɯı⊥ ǝɹoɟǝq ʇı ǝǝS pic.twitter.com/ZiNfxaRQ7U