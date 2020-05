Hacker de Animal Crossing: New Horizons está luchando contra la trata de aldeanos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Hace tiempo te contamos que en la escena de Animal Crossing: New Horizons hay un oscuro secreto. Resulta que algunos jugadores están traficando con aldeanos para ganar dinero o boletos de millas Nook. Lo anterior no ha simpatizado a muchos, como a este hacker que está luchando contra la trata de aldeanos.

Estamos hablando sobre PokéNinja, un jugador de Animal Crossing: New Horizons que sabe editar los datos de guardado del juego. De este modo, aprovechó para conseguir a un montón de Narcisos, el aldeano más popular y cotizado del juego y darlos gratis a todas las personas que se lo pidieran.

Según informa Polygon, en las primeras 12 horas después de que anunció su idea, PokéNinja recibió peticiones de 50 personas de diferentes partes del mundo quienes querían tener a Narciso u otro aldeano en su isla.

Así pues, en varias ocasiones PokéNinja editó el juego para presentar a los aldeanos deseados a punto de irse de su isla. De este modo, quienes estuvieran interesados en ellos simplemente podían visitar la isla de PokéNinja y pedirle a su aldeano favorito que se fuera con ellos. Así de sencillo.

Con lo anterior, PokéNinja está atacando el mercado negro de aldeanos al reducir su demanda de manera importante. Así pues, es menos probables que muchos se sientan motivados a vender a sus aldeanos.

Ahora es probable que te preguntes, ¿qué fue lo que motivó a PokéNinja a hacer todo esto? Lo que pasó es que imaginó que muchos niños le podrían pedir a sus padres que un determinado aldeano llegar a su isla. Así pues, quiere ayudar a que puedan hacer realidad los deseos de sus hijos.

“Cuando eres padres y ves ciertas cosas que suceden, te puede llegar de manera diferente en algunas ocasiones”, mencionó PokéNinja en una entrevista con Polygon. “Imagino a estos niños pidiéndole a sus padres que les den al aldeano más popular y sé que muchos padres (especialmente ahora) simplemente no pueden costearlo”, explicó.

How I stand when I'm waiting for dozens of people to come get the villager of their dreams pic.twitter.com/qmjzw1SRh8