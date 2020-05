Una película icónica de Christopher Nolan se proyectará en Fortnite

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Sí, la pandemia por COIVID-19 ha cambiado muchas cosas, entre ellas las formas de consumo de contenido y dada la centralidad que han tenido los videojuegos como el medio de entretenimiento ideal, parece que no hay mejor escaparate en este momento que Fortnite: Battle Royale. Hoy, el juego de Epic se vistió de gala con el estreno del trailer de Tenet, el próximo filme del reconocido director Christopher Nolan, a quien seguramente conoces por la reciente trilogía de películas de Batman. Pues bien, la colaboración con el cineasta no quedará ahí.

Hace unos momentos, Geoff Keighley, productor de The Game Awards, informó que la colaboración con Donald Mustard, director creativo de Epic Games y Fortnite, y Christopher Nolan no se limitará a la proyección del trailer de Tenet que tuvo lugar hace unos momentos. En ese sentido, Keighley señaló que este verano, Fortnite: Battle Royale proyectará una película icónica de Christopher Nolan como parte de un evento en vivo. Obviamente, la proyección será gratuita y los millones de jugadores del Battle Royale podrán disfrutar de una de las obras del reconocido cineasta.

Just announced during the Tenet trailer premiere - Christopher Nolan is bringing one of his iconic films to @FortniteGame this summer for a full length free screening for fans! pic.twitter.com/ZzmqvhYlpW