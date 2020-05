Se filtra el skin de esta celebridad de Twitch en Fortnite

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Como te comentamos a inicios de año, Epic Games preparaba una alianza con varios streamers para convertirlos en personajes jugables de Fortnite, en una serie de contenido exclusivo que se llamaría Icon Series. Ninja fue el primero de la alineación, pero también habría contenido de otras celebridades. Pues bien, la próxima adición será la de Loserfruit y ya surgió en Internet como se verá su skin y su emote.

Por medio de su cuenta de Twitter, la streamer reconocida de Twitch y youtuber australiana Kathleen Belsten, mejor conocida como Lufu o Loserfruit, reveló una imagen que anticipaba la adición de el emote Fruit Punch, inspirado en ella. En la ilustración también es posible dar un vistazo a como sería su atuendo, pero no se reveló nada más.

No obstante, algunos usuarios encontraron en los archivos del juego varios documentos que mostraban diseños que podrían corresponder al contenido exclusivo de Loserfruit. El usuario reconocido en la comunidad dataminer Lucas7yoshi encontró una imagen que deja ver un diseño especial y parece que es el inspirado en Loserfruit, pues se identifican en él características como el gorro y rasgos faciales de la streamer.

