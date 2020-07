¿Cuáles son las exclusivas para PlayStation 4 más vendidas en Estados Unidos?

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Esta generación, Sony Interactive Entertainment ha lanzado varias exclusivas para PlayStation 4 que han sido bien recibidas por la crítica y los fans que los han probado. Si bien varias de ellas son consideradas éxitos comerciales, muchos se han preguntado cuáles han sido las más atractivas para el público. Por suerte, ya tenemos una respuesta, por lo menos para el mercado de Estados Unidos.

Lo que pasa es que Mat Piscatella, analista que forma parte de NPD Group, compartió la lista de las 5 exclusivas para PlayStation 4 más vendidas en Estados Unidos. Su conteo tiene en cuenta las ventas que se han dado desde el lanzamiento de la consola hasta hoy y está organizada por los ingresos generados en dólares.

Entonces, ¿quién encabeza la lista? Como puedes imaginar se trata de Marvel’s Spider-Man, un juego de Insomniac Games que está basado en uno de los superhéroes más reconocidos y queridos de la industria del entretenimiento.

Por otra parte, el segundo puesto está ocupado por God of War, proyecto de Santa Monica Studios que fue aclamado por la crítica y los jugadores. Un peldaño más abajo está Horizon: Zero Dawn, la ambiciosa propuesta de Guerrilla Games.

Algo que llama la atención es que The Last of Us: Part II, juego que apenas debutó el mes pasado, está en el cuarto puesto de la lista. Así pues, logró vencer a juegos como Uncharted 4: A Thief’s End; Gran Turismo Sport y Bloodborne en muy poco tiempo.

El último lugar de la lista es Final Fantasy VII: Remake, juego que en realidad no es exclusiva de PlayStation 4. Recordemos que el JRPG fue distribuido por Square Enix, no Sony Interactive Entertainment y que el próximo año lo podremos ver en otras consolas y en PC.

Te dejamos la lista que compartió Piscatella a continuación:

As you watch, check a look at the best-selling PlayStation 4 console exclusives in the US life-to-date, ranked by dollar sales:



1 - Marvel's Spider-Man

2 - God of War

3 - Horizon: Zero Dawn

4 - The Last of Us: Part II

5 - Final Fantasy VII: Remake



Source: The NPD Group https://t.co/4s9l4WZIdc