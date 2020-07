Streamer y activista asegura que Dragon Ball Z tiene elementos racistas

Editorial: Anime / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Dragon Ball Z es una de las series de anime más populares de la historia, por lo que es normal que entre su audiencia hayas personas que deciden analizarla de manera más crítica, aunque algunos lo sientan innecesario. Eso sucedió recientemente cuando un streamer y activista acusó de racismo a la obra de Akira Toriyama.

Como cuentan nuestros amigos de Tomatazos, recientemente Heavenly D. Controller, streamer de Twitch que tiene más de 100,000 seguidores en sus diferentes cuentas sociales, hizo una publicación en Twitter donde señaló que Dragon Ball Z es una caricatura racista. ¿La razón de esta acusación? En su opinión Mr. Popo es una representación racista.

“El hecho de que todos pasamos por alto que el Mr. Popo es la caricatura más racista que se haya visto en el anime. LOL”, mencionó el activista en la red social.

The fact that we all just overlooked that Mr. Popo is the most racist caricature ever brough to anime LOL