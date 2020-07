¡Kylian Mbappé es el atleta de portada de FIFA 21!

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

FIFA 21, la nueva edición de la serie deportiva a cargo de Electronic Arts pronto ya fue anunciada y se espera que debute a final de año. La desarrolladora no había revelado cual sería el atleta que ilustraría la portada del juego este año. A pesar de ello, algunos jugadores creían que sería el atacante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, luego de su protagonismo en el trailer de revelación del juego. Pues bien, Electronic Arts acaba de confirmarlo y mostró las portadas de las diversas ediciones.

A través de su cuenta de Twitter, la desarrolladora dio a conocer que el francés Kylian Mbappé será el protagonista de FIFA 21 y ocupará en su totalidad las portadas de las diversas ediciones del juego.

Por si te lo perdiste: mañana, 23 de julio, veremos un nuevo avance de FIFA 21.

FIFA 21 presentará 3 portadas diferentes, todas protagonizadas por Mbappé

En esta ocasión, las portadas serán un poco diferentes a las de años previos, pues las ilustraciones muestran una composición de varias fotografías de Mbappé, en las que se le puede ver en el terreno de juego, en especial en la edición estándar, pues en la Champions Edition se le ve más calmado y haciendo su icónica pose de brazos cruzados.

La ilustración para la Ultimate Edition es un poco diferente a las anteriores, pues la protagoniza un Kylian Mbappé más relajado, incluso no lleva puesto el uniforme del Paris Saint-Germain, sino que viste una sudadera y pantalones.

Te dejamos con las portadas a continuación.

FIFA 21 Standard Edition

FIFA 21 Champions Edition

FIFA 21 Ultimate Edition

“Estar en la portada de FIFA es un sueño hecho realidad. Desde mi tiempo en Bondy, pasando por Clairefontaine hasta la Copa del Mundo, esto marca otro gran éxito. He jugado este título desde que era un niño y me honra representar a una nueva generación entera de futbolistas y estar en el mismo grupo que muchos otros jugadores con los que ahora comparto este honor”, expresó Mbappé.

¿Qué te parecieron las portadas de FIFA 21? ¿Hay alguna que te agradó más? Cuéntanos en los comentarios.

Si deseas saber más sobre las diversas ediciones en las que se venderá FIFA 21, te invitamos a checar esta página. Te recordamos que FIFA 21 será potenciado con las características de PlayStation 5 y Xbox Series X, por lo que contarán con funciones que no estarán disponibles en PC u otras consolas.

No obstante, debes saber que FIFA 21 también estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC con las mismas características. En Nintendo Switch llegará también el juego, pero con una edición Legacy, lo que significa que no tendrá funciones de las versiones de consolas de actual generación.

FIFA 21 estará disponible a partir del 9 de octubre en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X aún no tienen fecha de estreno. Puedes encontrar más noticias relacionadas con este título si visitas su ficha.

