Desarrolladora: un juego de Ubisoft proponía secuencia de violación

En días recientes, la polémica ha rodeado a Ubisoft luego de que un reportaje revelara una serie de situaciones relacionadas con casos de abuso y machismo en el interior de su planta laboral. Aunque la respuesta de la compañía fue despedir a algunos miembros clave, la información recopilada y publicada por Jason Schreier no hizo sino motivar a quienes trabajaron en alguno de sus estudios para hablar sobre su experiencia y recientemente, una desarrolladora reveló un detalle delicado.

Luego de que comenzara la ola de críticas y señalamientos contra Ubisoft, en específico por la percepción que privaba en algunos mandos de la compañía respecto al trabajo de las mujeres y la aparición de personajes femeninos en sus juegos, Gabriela Salvatore, exdesarrolladora de Ubisoft Toronto, no dejó pasar la oportunidad para decir algo al respecto. De acuerdo con Salvatore, en Ubisoft existe un sector que ha tratado de que las cosas mejoren, mismo que ha formado una idea de que se trata de una compañía con ideas progresistas, cuasi de izquierda; sin embargo, aseguró que esto obedece a aquellos creativos que han luchado por ello y no porque esa sea la política laboral y creativa de la empresa francesa.

And on the flip side I wish I could show you all the PLETHORA of absolute GARBAGE that people spent so much of their energy to get cut - graphic rape scenes with gameplay elements, dogfighting minigame, native american spirit quests by white people