Peter Moore triunfa en el futbol tal como lo hizo en Xbox

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Dicen que el futbol y la vida dan revanchas y así como el Liverpool FC puso fin a una espera de 30 años para volver a ganar el campeonato de Inglaterra, recuperando la gloria perdida ante las fuertes inversiones de equipos rivales, Peter Moore, su director general, ha hecho lo propio encontrando el éxito en el deporte profesional, tal como lo hizo en la industria de los videojuegos.

Como sabes, si eres fan del futbol, hoy el Liverpool FC celebró en su casa, el estadio de Anfield, el triunfo en la Premier League en esta temporada 2019-2020 y que mejor que goleando 5-3 al Chelsea FC, uno de esos equipos que apostó por la grandeza a través de la chequera. Pues bien, en marco de este histórico triunfo, los videojuegos también celebraron, pues un antiguo conocido de la industria formó parte de esta gesta, Peter Moore, quien fue directivo de SEGA, Xbox y Electronic Arts antes de unirse al club inglés.

30 years of “so close” are now behind us. Thanks to all of our supporters, near and far, who have been behind us through all of the ups and downs of this journey. Champions of the World, Europe, and now England. Doubters to Believers...#YNWA pic.twitter.com/CZUdQJVyEd