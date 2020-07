Así podrás ver el Xbox Games Showcase, la presentación de juegos de Xbox Series X

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Estamos a un par de días de que se celebre el Xbox Game Showcase, una presentación en la que Microsoft nos mostrará nuevos juegos para el ecosistema Xbox. Como gamer es probable que estés interesado en verlo y aquí te decimos donde podrás hacerlo.

Por medio de un comunicado, Xbox México informó que el Xbox Game Showcase estará disponible en sus canales oficiales de diferentes plataformas sociales. Esto quiere decir que podrás sintonizarlo en los canales que te dejamos a continuación:

Te recordamos que el evento se celebrará el jueves, 23 de julio, a las 11:00 AM. En caso de que no puedas verlo, en LEVEL UP te tendremos una cobertura completa del evento.

Suscríbete a Xbox Game Pass por $10 MXN― DISPONIBLE AQUÍ

¿Qué esperar del Xbox Games Showcase?

Ahora bien, si te preguntas qué esperar del evento, te contamos que en él veremos algunos de los próximos proyectos de Xbox Game Studios y otras compañías. Así pues, debes esperar novedades sobre próximos lanzamientos para Xbox One, PC y, por supuesto, Xbox Series X.

Por el momento, el único juego que sabemos que formará parte del evento es Halo Infinite. Xbox Game Studios ya dejó claro que en este evento podremos dar el primer vistazo a la próxima aventura del Master Chief.

Y tú, ¿estás emocionado por este evento? ¿Qué esperas de él? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Xbox.