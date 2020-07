Pokémon GO: la Temporada 3 traerá algunos cambios a la Liga Combates GO

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

A inicios de 2020, Niantic anunció que a Pokémon GO se añadirían los combates en línea gracias a la Liga Combates GO. Este complemento a la experiencia de juego fue muy bien recibido por los fans y dentro de poco comenzará una nueva temporada. Niantic anunció los cambios que llegarán con la Temporada 3 y anticipó que un Pokémon singular de Unova (Teselia) podría haber sido raptado por el Team GO Rocket.

Niantic reveló hoy que se han llevado a cabo más de 1000 millones de batallas en la Liga Combates GO y que pronto inaugurará una nueva temporada. A partir del lunes 27 de julio a las (3:00 PM), los jugadores podrán comenzar la clasificación en la Temporada 3 y las recompensas serán similares, sólo que en esta nueva temporada, los entrenadores que logren alcanzar el rango 7 o más alto recibirán una MT de ataque rápido élite en vez de una de ataque cargado élite.

Podrás seguir jugando la Liga Combates GO sin requerimientos de caminar

La Liga Premier estará de regreso en la Temporada 3, luego de que tuviera una gran recepción en la pasada temporada. Lo mejor de todo es que los jugadores aún podrán competir sin necesidad de recorrer distancia. Otra cosa que también permanecerá es la recompensa en forma de artículos para el avatar inspirados en Pikachu Libre para todos los que lleguen al rango 7.

Dentro de las novedades de esta nueva temporada es la adición de la Copa Volador, en la que sólo se permitirán combates de Pokémon tipo Volador. Los jugadores podrán encontrar en encuentros garantizados a Pidgeot (a partir del rango 1), Zigzagoon de Galar (rango 4), Farfetch’d de Galar (rango 7), Rufflet (rango 8), Scraggy (rango 9), Pikachu Libre (rango 10). Además, los que lleguen al rango 10 podrán conseguir también una nueva pose y artículos para su avatar. Se anunció que habrá 2 eventos especiales, pero no se detallaron.

Debes saber que también se hicieron cambios en ataques de combates de entrenador, como el Pico Taladro, Pájaro Osado, Acoso, Infortunio, Nieve Polvo, Ventisca, Foco Resplandor, Onda Certera y Fuerza Lunar. Habrá modificaciones también en ataques en combates de gimnasios e Incursiones, en específico Pico Taladro, Pájaro Osado e Infortunio. Braviary podrá aprender A Bocajarro; Abomasnow y Pelipper, Meteorobola, y Empoleon, Pico Taladro.

Calendario de la Liga Combates GO de la Temporada 3

Te dejamos con el calendario de la Liga Combates GO de la Temporada 3, en la que puedes ver la liga y cuando estará disponible.

Liga Super Ball — del 27 de julio al 10 de agosto

Liga Ultra Ball y su Copa Premier (límite de 2500 PC) — del lunes 10 de agosto al 24 de agosto

Liga Master Ball y su Copa Premier (sin límite de PC) — del 24 de agosto al 7 de septiembre

Liga Super Ball, Ultra Ball y Master Ball y la Copa Premier (sin límite de PC) — del 7 de septiembre al 14 de septiembre

Se espera que la Temporada 4 comience justo cuando termine la Temporada 3, el próximo 14 de septiembre a las 3:00 PM (hora de la Ciudad de México).

El Pokémon Victoria está en peligro

En una reciente presentación de The Pokémon Company, se reveló que, además de que las megaevoluciones están en camino, muy pronto llegará al juego el Pokémon singular de la Generación V Victini.

Hace poco, Pokémon GO recibió la invasión del Team GO Rocket, que intentaron apoderarse de las Poképaradas, aunque los entrenadores le hicieron frente, al parecer lograron conseguir su plan o están muy cerca de hacerlo. Aparecieron unos dibujos extraños en los que se ve que el Team GO Rocket trama raptar a Victini, si no es que ya lo consiguieron. Por el momento no se sabe nada más, pero al parecer será necesario que los jugadores frustren los planes del malévolo equipo una vez más. Te mantendremos informado.

Misteriosos dibujos del Team GO Rocket

¿Qué opinas de la revelación de la Temporada 3 de la Liga Combates GO? ¿Estás preparado para detener al Team GO Rocket? Cuéntanos en los comentarios.

Este fin de semana se llevará a cabo el Pokémon GO Fest 2020 y podrás formar parte de él por medio del juego y estar en contacto aparte con los demás entrenadores en todo el mundo gracias a un evento especial de Niantic.

