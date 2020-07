Fans aseguran que demo y trailer de Halo Infinite son de versiones diferentes

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El día esperado llegó y Xbox Games Showcase inició con la revelación de nuevos avances de Halo Infinite, título con el que la división de juegos de Microsoft da la bienvenida a la nueva generación y al periodo de transición de Xbox One hacia Xbox Series X. Sin embargo, la presentación no estuvo exenta de polémica y la comunidad notó una serie de detalles en el apartado gráfico que no hicieron sino generar dudas sobre la calidad del título, aunque también esto podría haber arrojado la respuesta a lo que sucedió.

Después de que 343 Industries mostrara el nuevo avance con gameplay de Halo Infinite y un trailer corto con una versión simplificada del material presentado, la comunidad no tardó en dirigirse hacia las redes para señalar algunas capturas que dan cuenta de modelos y entornos que dejan mucho qué desear, sobre todo tratándose de un título que marca el inicio de una nueva generación. Pese a esto, la polémica se tornó en análisis luego de que Xbox liberara los 2 trailers que a simple vista muestran diferencias notables.

I honestly think it depends on how the lighting is interacting with objects. Maybe the shaders need fine tuning 🤔 pic.twitter.com/yfMGRWHVqM