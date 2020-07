Bloober Team revela por qué The Medium correrá a 30 fps en Xbox Series X

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

The Medium es uno de los juegos para Xbox Series X que más ha llamado la atención. El proyecto de Bloober Team es importante, pues será uno de los títulos de lanzamiento de la nueva consola de Microsoft.

The Medium promete ser uno de los proyectos más ambiciosos del estudio, así que decidieron prescindir de una versión para Xbox One y aprovechar todas las capacidades de la próxima generación.

Jacek Zięba, productor de Bloober Team, reveló inicialmente que The Medium iba a correr a 4K y 60 fps en Xbox Series X. Sin embargo, el estudio confirmó que esto cambió y explicó por qué el juego irá a 30 fps en la consola.

Suscríbete a Xbox Game Pass por $10 MXN― DISPONIBLE AQUÍ

Bloober reveló el desempeño de The Medium en Xbox Series X

El más reciente avance de The Medium dejó satisfechos a muchos, pues se mostró su atractivo gameplay donde se jugará en 2 dimensiones a la vez y en tiempo real. Como imaginas, esto implica superar algunos retos técnicos.

Bloober Team confirmó que el juego correrá a 30fps y 4K en Xbox Series X por una buena razón. Los desarrolladores buscan un enfoque cinematográfico y además quieren llevar esa experiencia de realidad dual a un nivel avanzado.

Así pues, decidieron darle peso al concepto de gameplay y al mismo tiempo conservar una presentación buena y estable. Así pues, los 30 fps fueron la meta para cumplir con el renderizado simultáneo. Los miembros del estudio no hablaron del desempeño que podrá alcanzar el título en PC.

"El juego irá a 4K y 30fps. La decisión de ir a 30 fps es el resultado del enfoque del juego en la experiencia cinematográfica por un lado, y la capacidad del usuario de jugar en 2 mundos al mismo tiempo, renderizados y mostrados simultáneamente”, reveló el estudio.

Por si te lo perdiste: ¿por qué The Medium no llegará a Xbox One?

The Medium está en desarrollo para Xbox Series X y PC. Por ahora no tiene una fecha de lanzamiento, pero se espera que esté disponible en 2020. Aquí encontrarás más información sobre él.

Fuente