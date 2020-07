Respawn niega acusaciones de crunch durante la pandemia por COVID-19

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La sombra del crunch se posicionó sobre Respawn Entertainment en días recientes luego de que un supuesto trabajador publicara en un foro una serie de situaciones que lo han llevado al agotamiento físico y mental, así como al hartazgo por la explotación laboral que tendría lugar en el estudio durante estos tiempos de pandemia y trabajo remoto. Tras esta publicación, Respawn no tardó en responder y Chad Grenier dio su punto de vista.

Chad Grenier, director de Apex Legends, respondió a título personal y a nombre de Respawn y Electronic Arts a las acusaciones de explotación laboral vertidas en un foro por un supuesto trabajador que optó por el anonimato para plasmar su testimonio. De acuerdo con el creativo, tanto el estudio como la compañía a la que pertenece están al pendiente de la salud de sus trabajadores y sus tiempos en este periodo de pandemia por coronavirus, por lo que aseguró que no hay presión alguna por cumplir con tiempos de entrega y menos trabajando de forma remota.

En ese sentido, las declaraciones de Grenier están relacionadas con la queja del supuesto trabajador, quien señaló que labora entre 12 o 13 horas diarias y que su vida laboral ya está afectando su vida personal. Según el testimonio, Respawn no cambió sus planes de entrega en torno a Apex Legends en medio de la pandemia, algo que sí han hecho otros estudios. Asimismo, señaló que realmente Respawn no tiene idea de cómo llevar un juego tipo servicio y no hay elementos para estimar cuánto se debe entregar en términos laborales cada mes, lo que ha llevado a una cultura de crunch para cumplir con los objetivos en el menor tiempo posible.

Respecto a estas acusaciones, Grenier señaló que no puede negarlas, pero tampoco darlas como algo verdadero, pues asegura que Respawn y EA han manifestado a sus trabajadores que si necesitan más tiempo o programar un retraso, tienen la libertad de hacerlo. En ese sentido, el creativo consideró que hay 2 factores que estarían generando presión interna, pero que no tienen que ver con la cultura de trabajo del estudio y la compañía. Uno sería la falta de confianza de los empleados para manifestar cansancio o plantear una ampliación en los tiempos de entrega a sus superiores, y la otra sería una competencia interna entre trabajadores que habría provocado que estén trabajando más tiempo del debido en aras de demostrar algo.

Finalmente, Grenier aseguró que EA y Respawn tuvieron dificultades para mover sus operaciones hacia la modalidad a distancia por la pandemia, pero han tomado las acciones necesarias para proteger a sus trabajadores, como el pago de herramientas de trabajo y adecuaciones necesarias para montar un área de trabajo en casa, así como el pago completo y puntual para aquellos trabajadores que se han enfermado o que están cuidando a alguien durante la pandemia, obviamente sin pedirles que cumplan con su trabajo.

