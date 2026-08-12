Metroid no es precisamente una de las franquicias que Nintendo promueva más. De hecho, está cerca de tener estatus de culto pues la compañía japonesa puede pasar de ponerle toda la atención a dejarla en un amplio descanso.

Hace unos días, se cumplieron 40 años del lanzamiento del primer juego de la saga y los fans más apasionados esperaban algo importante por parte de la empresa de Kioto, pero no fue así.

Sin embargo, un grupo de fans fueron más allá y pasaron 3 años trabajando para este momento y celebraron 4 décadas de la aventura de Samus Aran con un demake de Metroid Prime.

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Fans celebran 40 años de Metroid con un demake del primer juego de la saga Prime

El pasado 6 de agosto se cumplieron 40 años del lanzamiento de Metroid, juego de Nintendo que nos llevó a la soledad del espacio para sobrevivir en control de Samus Aran, todo inspirado en la saga de terror especial del cine: Alien.

4 décadas después, la franquicia tiene momentos buenos y malos en su haber, pero cuenta con una comunidad apasionada y leal, tanto así que algunos de ellos decidieron hacer un juego.

Se trata de Metroid Prime Origins, un demake hecho en 3 años por un equipo de fans llamado Lv. 4 Games quienes decidieron tomar el primer juego de la saga en primera persona de Retro Studios y combinarlo con el estilo 8-bit del título de 1986.

El resultado es impresionante, sobre todo para tratarse de un proyecto hecho por entusiastas. Este título responde a la interrogante sobre cómo se experimentaría la saga Prime si tuviera el estilo en 2D que caracteriza a la franquicia.

Cabe mencionar que los creadores de este demake aseguraron que no hay ningún tipo de IA involucrada en la realización de este juego, solo pasión y talento.

¿Cuáles son los juegos principales de Metroid?

En 40 años, Metroid tiene 16 juegos principales. Muchos de ellos tienen muy buenas calificaciones y en el caso de Super Metroid de SNES, por algunos años se consideró el mejor juego de todos los tiempos.

La IP ha pasado por altas y bajas durante 4 décadas, pero se mantiene activa pese a no ser un gran éxito comercial para Nintendo.

Hasta la fecha, los juegos principales de la saga son:

Metroid — 1986

Metroid II: Return of Samus — 1991

Super Metroid — 1994

Metroid Fusion — 2002

Metroid Prime — 2002

Metroid: Zero Mission — 2004

Metroid Prime 2: Echoes — 2004

Metroid Prime Hunters — 2006

Metroid Prime 3: Corruption — 2007

Metroid Prime: Trilogy — 2009

Metroid: Other M — 2010

Metroid Prime: Federation Force — 2016

Metroid: Samus Returns — 2017

Metroid Dread — 2021

Metroid Prime Remastered — 2023

Metroid Prime 4: Beyond — 2025

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