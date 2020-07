Avowed sería más ambicioso que Skyrim, pero tardaría años en debutar

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Obsidian Entertainment trabaja actualmente en varios proyectos a la vez. Sin duda el más atractivo es Avowed, su nuevo RPG que se mostró en el Xbox Game Showcase. Por ahora hay pocos detalles sobre él, pero sabemos que se ambientará en el mundo de Pillars of Eternity y que debutará tanto para Xbox Series X como para PC.

Si estás impaciente por conocer más detalles sobre este proyecto, debes saber que un insider de la industria reveló supuesta información sobre el RPG. Gracias a esto, conocemos detalles sobre la propuesta del juego, su mundo y una posible ventana de lanzamiento.

De acuerdo con los detalles, Avowed sería un título de mundo completamente abierto. Obsidian Entertainment trabajaría en un proyecto ambicioso, así que el RPG sería mucho más grande que The Elder Scrolls V: Skyrim.

Esto no significa necesariamente que su mundo contaría con una extensión mayor, pero sí que sería más denso y complejo. Se reafirma que Avowed se ambientará en el mundo de Pillars of Eternity, pero que tendría una historia independiente.

Además, se afirma que el nuevo RPG aprovecharía tecnología de punta, como sistemas de inteligencia artificial y físicas de nueva generación. El título incluiría facciones, la posibilidad de jugar con amigos y grandes peleas contra jefes.

Se estima que Obsidian Entertainment respetará el lore de Pillars of Eternity, por lo que varias de sus criaturas estarían en Avowed. El RPG nos permitiría recorrer desde grandes ciudades hasta regiones desoladas, áreas silvestres, montañas y ríos.

Su mundo sería dinámico, pues el título integraría un sistema meteorológico en tiempo real. Además, contaría con soporte para mods, al menos en su versión para PC. El RPG llevaría en desarrollo cerca de 2 años y 7 meses.

A pesar de esto, la información indica que Avowed está a años de su lanzamiento. Su debut podría ser a finales de 2022 o a principios de 2023. Es importante mencionar que los datos no han sido confirmados por Obsidian Entertainment.

Some info on Avowed. @klobrille Is "Sponger" an insider or something? I don't think i've seen this info before now. pic.twitter.com/9RoMtoGHzA