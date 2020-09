Un juego de mesa de The Last of Us ya está en camino

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Este fin de semana se celebrará el The Last of Us Day y Naughty Dog quiere adelantar un poco de la celebración con toda su comunidad. Es por esto que anunció detalles de algunos productos que están en camino. Uno de ellos es un juego de mesa.

Por medio de una publicación en el PlayStation Blog, Naughty Dog anunció que se aliaron con CMON, compañía encargada de juegos de mesa como Bloodborne: The Board Game y God of War: The Card Game. Lo anterior para desarrollar un juego de mesa de The Last of Us.

“Nuestro amor por los juegos ―digitales, de cartas, de mesa o lo que sea― no conoce límites y no podríamos estar más emocionados por llevar estos personajes y mundo a The Last of Us a un formato de juego de mesa”, explicó Naughty Dog.

La mala noticia es que, por el momento, no hay muchos detalles sobre este proyecto. Así pues, tendremos que esperar para saber más sobre lo que están cocinando estas 2 compañías juntas.

Por si te lo perdiste: el Outbreak Day cambiará de nombre por culpa del COVID-19

Más mercancía de The Last of Us está en camino

Ahora bien, las noticias no terminan ahí, puesto que Naughty Dog también anunció que lanzará varias piezas de mercancía de The Last of Us. Para empezar, tenemos su banda sonora en vinilo, la cual saldrá a la venta mañana a las 11:00 AM en el sitio oficial de Mondo.

En caso de que la música en formato físico no sea lo tuyo, debes saber que lanzarán nuevas estátuas de The Last of Us. Una de ellas será una figura de Ellie que se ofrecerá en 3 versiones diferentes. En una veremos al personaje con un machete; en otro hay armas y cabezas intercambiables. Por último, está una versión especial que tendrá armas y cabezas intercambiables, pero con una mejor calidad de pintura.

Entérate: Ya puedes jugar The Last of Us: Part II con muerte permanente

Eso no es todo, puesto que también habrá una estatua modular hecha por Mamegyorai Collectibles. La figura hecha por Masato Ohata presenta figuras individuales de Joel y Ellie en una posición como la que tienen en la portada de The Last of Us: Remastered.

Puedes verlas a continuación:

¿Qué te parecieron esta mercancía de The Last of Us? Cuéntanos en los comentarios.

¿Quieres más noticias sobre el The Last of Us Day? Aquí encontrarás toda nuestra cobertura del evento.