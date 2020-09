Quantic Dream lanzará una edición especial de Fahrenheit por su aniversario

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Este año el estudio de desarrollo Quantic Dream no sólo celebró sus 23 años desde su fundación y que también haría las funciones de distribuidora, sino que además representa el 15.º aniversario de su segundo juego desarrollado, Fahrenheit, mejor conocido en América como Indigo Prophecy. Pues bien, la desarrolladora anunció que festejará este acontecimiento con un relanzamiento del título.

El lanzamiento original de Fahrenheit corrió por cuenta de Atari y llegó en septiembre de 2005 PlayStation 2, Xbox y PC, y se convirtió en la primera entrega del género drama interactivo que distingue a Quantic Dream, que posteriormente desarrolló Heavy Rain, Beyond: Two Souls y Detroit: Become Human. Luego de 15 años de su estreno, la desarrolladora francesa anunció que lanzará de nueva cuenta el juego gracias a Meridiem Games.

La nueva edición de Fahrenheit incluirá coleccionables exclusivos

Este lanzamiento no será simple, sino que se venderá como la edición de 15.º aniversario. Es importante decir que esta nueva edición no es la misma que la edición de colección que estuvo disponible hace algunas semanas por medio de Limited Run Games. Dicha edición contenía varios artículos exclusivos, como tarjetas de arte, un poster, CD, una caja metálica y una caja conmemorativa. Desafortunadamente, la edición de colección ya se agotó, por lo que la única manera de conseguir el relanzamiento de Fahrenheit es por medio de la 1st Anniversary Edition.

En cambio, la Fahrenheit: 1st Anniversary Edition incluirá un empaque especial, el juego para PlayStation 4, una hoja de estampas, una carta de agradecimiento de parte de la desarrolladora y un pequeño libro de arte. Son menos coleccionables, pero también su precio será menor: €29.99 EUR, y se espera que aparezca en tiendas a finales de noviembre.

Las malas noticias son que hasta el momento Fahrenheit: 1st Anniversary Edition es exclusivo de Europa y Australia, por lo que los jugadores del resto del mundo tendrán que encontrar una manera de importarlo. Te dejamos con una imagen de la edición a continuación.

Fahrenheit: 1st Anniversary Edition

Aprovechamos para recordarte que por muchos años, varios juegos de Quantic Dream fueron exclusivos de PlayStation, pero afortunadamente este año muchos jugadores de PC pudieron disfrutarlos, pues ya están disponibles en Epic Games Store y Steam y lo mejor de todo es que han sido tan bien recibidos que la desarrolladora está contenta con su desempeño. Puedes encontrar más noticias sobre Quantic Dream en visitas esta página.

