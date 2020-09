Genshin Impact: miHoYo habla sobre la similitud con Zelda: Breath of the Wild

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

The Legend of Zelda: Breath of the Wild llamó la atención hace 3 años gracias a que ofrecía una atractiva propuesta de RPG de acción mezclado con un mundo abierto en forma. El estilo visual también fue fundamental en su éxito y se volvió rápidamente memorable. Es por esto por lo que muchos jugadores cuando supieron del juego chino Genshin Impact, inmediatamente lo tomaron como una copia del título de Nintendo. Pues bien, este RPG ya llegó a América y luego de tantas comparaciones, su desarrolladora habló sobre la similitud con el exclusivo de Nintendo.

Los jugadores que probaron The Legend of Zelda: Breath of the Wild o han visto su arte, a primera vista seguramente notaron una gran semejanza con Genshin Impact, pues se trata de una propuesta RPG de mundo abierto que además cuenta con un estilo artístico muy parecido a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Esto es normal, pues en una entrevista con LEVEL UP, miHoYo confirmó que Genshin Impact en efecto remite a The Legend of Zelda: Breath of the Wild porque fue una de los juegos en los que se inspiraron para crear el RPG de mundo abierto, puesto que el equipo de desarrollo lo tenía en gran estima.

Genshin Impact es muy diferente a The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Sin embargo, miHoYo destaca que a pesar de que puede haber influencias muy marcadas del título de Nintendo, la propuesta que ofrece Genshin Impact es muy diferente tanto de historia como de gameplay y los jugadores podrán notarlo cuando empiecen a probarlo.

“Genshin Impact tiene sus propios personajes e historia originales, y un modo de juego donde lo esencial es jugar con varios personajes y utilizar las reacciones elementales en las batallas, explicó miHoYo a LEVEL UP.

miHoYo planea llevar Genshin Impact a la siguiente generación de consolas

Genshin Impact debutará muy cerca del cierre de las consolas de actual generación, que representarían un buen sector del mercado. Al tratarse de un proyecto ambicioso que continuará evolucionando como servicio, lo más normal es que también llegaría a las nuevas consolas.

miHoYo no había hablado sobre esta posibilidad, pero en la entrevista la desarrolladora por fin confirmó que tiene planes de lanzar el juego en consolas de siguiente generación y que los daría cuando tenga un “mayor avance”. Genshin Impact no está confirmado para Xbox One, así que sería la primera oportunidad para que los usuarios de la marca puedan probar el título.

¿Qué opinas de la respuesta de miHoYo? ¿Estás interesado en Genshin Impact?, ¿lo jugarías en la siguiente generación de consolas? Cuéntanos en los comentarios.

Una parte importante de Genshin Impact será su historia y ya pudimos echarle un vistazo gracias a este genial video. Las buenas noticias para miHoYo es que la respuesta de los jugadores ha sido abrumadora, pues millones se registraron para probar la pasada Beta.

Genshin Impact debutó hoy en PlayStation 4, PC y móviles. El título ya está confirmado para Nintendo Switch, pero aún no se sabe cuando llegará. Puedes encontrar más sobre este RPG si checas esta página. En esta otra puedes ver nuestras impresiones del periodo de prueba.

