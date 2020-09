Amazon potenciará Luna con 8 teraflops y tecnología de Nvidia

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Desde hace meses sabíamos que Amazon trabajaba para entrar de lleno en los servicios de streming de videojuegos. Lo que empezó como Project Tempo ahora lo conocemos como Luna, plataforma que busca competir con Google Stadia y Project xCloud.

Amazon ya reveló bastantes detalles de su propuesta, como su precio, algunos juegos que ofrecerá, beneficios, sus planes para lanzar un control y más información. Recientemente salieron a la luz pormenores relacionados con su apartado tecnológico.

Gracias a esto, sabemos que Luna será potenciado por hardware y software de otras importantes compañías de la industria. Además, se reveló la lista completa de juegos que tendrá el servicio en su lanzamiento.

Luna será potenciado por tecnología de Amazon y Nvidia

Gracias a un reporte de The Verge, sabemos que Luna usará tecnología de Nvidia. Además, tendrá soporte para Windows, así que desarrolladores podrán llevar sus juegos al servicio de manera sencilla y efectiva. Al mismo tiempo, esto permitirá que compañías alojen servidores propios para Luna.

Se reveló que Luna se ejecutará en la instancia de servidor EC2 G4 de Amazon con Windows, GPU T4 de Nvidia y CPU Cascade Lake de Intel. Todo esto proporcionará 8.1 teraflops de rendimiento, así como soporte para trazado de rayos.

Para poner esto en perspectiva, Google Stadia ofrece 10.7 teraflops. Por su parte, Microsoft cuenta con una infraestructura que actualmente es potenciada por Xbox One S, por lo que ofrece 1.4 teraflops. Project xCloud posteriormente será potenciado por Xbox Series X.

Uno de los atractivos de Luna será su presencia en un gran número de dispositivos, su precio accesible, el soporte que tendrá para jugar en 4K, así como su integración total con Twitch, otro de los servicios estelares de Amazon.

Luna tendrá estos juegos en su lanzamiento

Amazon iniciará pronto las pruebas de Luna, pero toma en cuenta que el servicio está por ahora confirmado únicamente para Estados Unidos. Los usuarios tendrán acceso a una extensa lista de títulos en el estreno, que incluye desde juegos independientes hasta grandes producciones.

Se espera que Luna funciones de manera similar a otros servicios de streaming. Así pues, su rotación de juegos será continua. Esto significa que nuevos títulos se añadirán de manera regular, pero otros abandonarán el servicio.

Luna tendrá en su debut juegos como A Plague Tale: Innocence, Bloodstained: Ritual of the Night, Panzer Dragoon Remake, Control, entregas de The Surge, Resident Evil 7 y más. Abajo te dejo la lista de juegos confirmados hasta ahora:

A Plague Tale: Innocence

Abzu

AO Tennis 2

Aragami

Blasphemous

BlazBlue: Cross Tag Battle

Blazing Chrome

Bloodstained: Ritual of the Night

Brothers: A Tale of Two Sons

Castlevania Anniversary Collection

Contra Anniversary Collection

Control

CrossCode

Deponia Doomsday

DiRT Rally 2.0

Everspace

Furi

Ghost of a Tale

Goodbye Deponia

Grid

Hard Reset Redux

Iconoclasts

Indivisible

Infinite Minigolf

Ken Follett’s The Pillars of the Earth

Lumines Remastered

Metro Exodus

Mighty Switch Force! Collection

Obduction

Overcooked! 2

Panzer Dragoon Remake

Paper Beast

R-Type Dimensions EX

Redout: Solar Challenge Edition

Resident Evil 7

Rez Infinite

Rime

River City Girls

The Sexy Brutale

Shadow Tactics

Shantae and the Pirate’s Curse

Shantae: Half-Genie Hero – Ultimate Edition

Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut

Sonic Mania Plus

Star Wars Pinball

SteamWorld Dig

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Heist: Ultimate Edition

SteamWorld Quest

Super Mega Baseball 3

The Surge

The Surge 2

Sythentik: Legion Rising

Tacoma

Tangledeep

Tennis World Tour 2

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Thimbleweed Park

Valfaris

Victor Vran: Overkill Edition

Wonder Boy: The Dragon Trap

XIII

Yoku’s Island Express

Yooka-Laylee

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Ys VIII: Lacrimosa of Dana

Luna no tiene por ahora una fecha de lanzamiento. Al momento d escribir esto, solo está confirmado para Estados Unidos. Busca más información sobre el servicio en este enlace.

