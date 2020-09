REPORTE: Electronic Arts estuvo cerca de comprar ZeniMax y Bethesda

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Hace algunos días tuvimos una de las noticias más relevantes de los últimos años: la compra de Bethesda por parte de Microsoft. Gracias a esto, Xbox ahora tiene en sus manos franquicias tan importantes como The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, entre otras.

Mucho se ha dicho sobre lo que este movimiento significará para la industria en general y para el futuro de Xbox frente a sus competidores. Incluso se dice que Sony estaba negociando con Bethesda la exclusividad de Starfield antes de la compra.

Gracias a un nuevo reporte, sabemos que el futuro de ZeniMax y Bethesda pudo haber sido bastante diferente, pues fuentes aseguran que las compañías estuvieron a punto de ser adquiridas por otra destacada empresa de la industria.

Electronic Arts estaba interesado en comprar ZeniMax y Bethesda

Christopher Palmeri y Devon Pendleton, miembros de Bloomberg, publicaron recientemente un reportaje donde hablan de ZeniMax y de una parte de la historia de Robert A. Altman, presidente y director ejecutivo de la compañía.

Asimismo, se habla de la fundación de Bethesda Softworks por parte de Christopher Weaver y del cómo se asoció con Altman para llevar a ambas empresas a lo que son actualmente. Lo interesante es que Altman, tras una historia llena de logros y fracasos, pensó en varias ocasiones vender ZeniMax.

Las fuentes señalan que dicha posibilidad estuvo en mente del directivo por varios años y que incluso llegó a hacer negociaciones con Electronic Arts. El reporte señala que en un momento el acuerdo estuvo a punto de concretarse, por lo que EA estuvo a nada de adquirir la empresa matriz de Bethesda.

Como es evidente, no sucedió, pero desafortunadamente el reporte no da más información al respecto. Así pues, parece que no conoceremos las razones por las que la compra de ZeniMax por parte de Electronic Arts no se concretó.

Recientemente, Weaver comentó la adquisición por parte de Microsoft y señaló que el movimiento es para contrarrestar a Sony y su propuesta con PlayStation. Los resultados de esta compra llegarán pronto, pues DOOM Eternal estará disponible en Xbox Game Pass en unos días.

