Yakuza: Like a Dragon no debutará este año en PlayStation 5

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio confirmaron hace tiempo la fecha de lanzamiento de Yakuza: Like a Dragon. La nueva entrega llegará primero a Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4 y PC, pero también tendrá una versión para PlayStation 5.

Sin embargo, los usuarios de la nueva consola de Sony tendrán que esperar, pues las compañías tardarán varios meses en lanzar el juego en PlayStation 5. Ryu Ga Gotoku Studio reafirmó hoy que Yakuza: Like a Dragon llegará a sistemas actuales y a Xbox Series X|S el próximo 10 de noviembre.

La nueva noticia es que por fin se reveló la fecha de lanzamiento de la nueva entrega en PlayStation 5. Si planeas jugar Yakuza: Like a Dragon en dicha consola, tendrás que esperar hasta el próximo año.

Compra Yakuza: Like a Dragon en Amazon:

Yakuza: Like a Dragon tardará varios meses más en llegar a la nueva consola de Sony. SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio revelaron que el juego se lanzará en PlayStation 5 hasta el 2 de marzo de 2021. Así pues, la espera será de poco más de 4 meses.

Las compañías revelaron un trailer del juego corriendo en PlayStation 5 y hablaron sobre las opciones de actualización para las consolas de nueva generación. Los usuarios de PlayStation 4 con una copia digital podrán descargar gratis la versión para PlayStation 5 desde su día de lanzamiento.

Esta ventaja también estará disponible para las consolas de Microsoft gracias al Smart Delivery. Los dueños de Xbox One podrán conseguir una actualización gratuita para disfrutar el juego optimizado ya sea en Xbox Series X o Xbox Series S.

Por último, se aclaró que la versión para PC estará disponible tanto en la tienda de Microsoft como en Steam. Por si te lo preguntas, el juego tendrá subtítulos en varios idiomas, incluyendo español.

Rise Like a Dragon on PlayStation 5 on March 2, 2021, and get a first look at in-engine footage of Yakuza: Like a Dragon on PS5 right now.



Digital owners of Yakuza: Like a Dragon on PS4 can upgrade to PS5 for free at PlayStation Store immediately on the game’s PS5 release. pic.twitter.com/Ot7uoeKAuN