Vergil llegará a Devil May Cry 5 en PlayStation 4 y Xbox One como "DLC premium"

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Los usuarios de la siguiente generación de consolas podrán jugar Devil May Cry 5 gracias a la Special Edition, que incluirá varias mejoras pensadas para sacar provecho de la tecnología de los sistemas, pero no sólo eso, sino que también se agregarían nuevas mecánicas de gameplay, entre las que destaca la adición de Vergil como personaje jugable. Las buenas noticias para los usuarios de la actual generación de consolas es que Vergil también llegará a PlayStation 4 y Xbox One y Capcom habló más al respecto.

Tal como lo había anticipado, Capcom dedicó una sección de su presentación en Tokyo Game Show 2020 a Devil May Cry 5: Special Edition y en ella ofreció más detalles sobre las adiciones que llegarán al título, en especial de Vergil.

Cuando se reveló que el personaje llegaría a la siguiente generación de consolas, Capcom indicó que los jugadores de PlayStation 4 podrían también disfrutar de él, sólo que en una fecha posterior. No se dijo nada sobre la versión de Xbox One, pero durante la transmisión la compañía confirmó (vía Destructoid) que Vergil estará disponible en ambos sistemas de actual generación en la forma de “DLC premium”.

Por si te lo perdiste: Dante de Devil May Cry aparecerá en Shin Megami Tensei III para Nintendo Switch.

Vergil llegará a PlayStation 4 y Xbox One

Capcom no especificó a qué se refiere con “DLC Premium”, pero al parecer se trata de DLC de paga. Te recordamos que la Special Edition también incluirá nuevos modos de juego, un nuevo nivel de dificultad y mejoras visuales para consolas de siguiente generación, como la posibilidad de jugar a 120 fps. Sin embargo, debes saber que estas mejoras no estarán disponibles en PlayStation 4 ni Xbox One. Aún no se sabe qué incluirá el “DLC Premium” (ni su precio ni su ventana de lanzamiento), pero hasta el momento sólo está confirmado el nuevo personaje Vergil.

Asimismo, te recordamos que la Special Edition sólo está confirmada para consolas, por lo que los usuarios de PC tendrán que esperar a que se confirme una posible versión para esta plataforma más adelante. Hasta el momento, no está planeada tampoco la llegada de Vergil como DLC.

Puedes ver algunas de las mejoras que tendrá la Special Edition (como el trazado de rayos, el modo turbo y más) en el siguiente video (comienzan alrededor de la marca 46:09).

¿Esperas la llegada de Vergil como personaje jugable? ¿Comprarás el DLC u optarás por adquirir la versión para PlayStation 5 o Xbox Series S | X? Cuéntanos en los comentarios.

El apoyo que ha brindado Capcom a Devil May Cry 5 no es de extrañarse, pues el título ha dado muy buenos resultados a la compañía, y al ser uno de los primeros títulos para la siguiente generación de consolas, es muy probable que venda varios miles de copias más.

Devil May Cry 5: Special Edition debutará en algún punto de las fiestas de fin de año en PlayStation 5 y Xbox Series S | X. Puedes encontrar más sobre este juego si visitas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita de la versión original.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente