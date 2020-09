Microsoft regalará Xbox Series X con este concurso y México podrá participar

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

No cabe duda de que la emoción en torno a las nuevas consolas de Microsoft, Xbox Series S | X, está en lo más alto. Dado el gran interés que han generado los sistemas en los fans de la marca, hoy es casi imposible conseguir una consola, pues todas las preventas se agotaron al instante en varios países. Aún no se sabe cuando comenzarán las preventas en México y es muy probable que muchos no alcanzarán a apartar su consola. Pero hay una manera segura y oficial de conseguir una consola y aparte de forma gratuita.

Microsoft hoy anunció que acaba de arrancar un concurso que premiará a los fans más habilidosos y leales a la marca. La compañía invitó a los fans a ser parte del prestigioso Salón de la Fama de Xbox.

Ésta será la primera oportunidad de ingresar a este selecto grupo de fans, pues nunca había existido algo semejante. Y para estar a la altura de las circunstancias, Microsoft dará premios increíbles para los primeros investidos.

Los primeros miembros del Salón de la Fama ganarán un Xbox Series X

Habrá recompensas exclusivas para los miembros del Salón de la Fama. En total serán 4, una suscripción de 12 meses a Xbox Game Pass Ultimate, una sudadera con capucha del Salón de la Fama de edición exclusiva, un trofeo coleccionable y exclusivo igualmente, y lo mejor para algunos es que el paquete incluirá también un Xbox Series X (con un precio sugerido de $13,999 MXN).

La promoción estará disponible en varios países, entre los cuales están México y Brasil, de América Latina. Es importante decir que los participantes deben tener su ID de Xbox registrados en estos países.

¿Qué hay que hacer para ganar?

Para poder participar, debes tomar en cuenta que necesitarás tener 17 años o más y contar con una ID de Xbox ya creada, no se admiten nuevos jugadores. Luego tendrás que registrarte en esta página. El concurso comenzará oficialmente el 1 de octubre y terminará el próximo 20 de octubre a primeras horas del día.

El concurso se llevará a cabo de forma regional y en cada una se podrá concursar en 8 categorías, por lo que en total saldrán 8 ganadores por país y todos ellos se llevarán el máximo premio que te contamos, que incluirá el Xbox Series X. El desafío más intenso está relacionado con los puntos Gamerscore, pues los jugadores que hayan conseguido más puntos del 22 de noviembre de 2013 al 19 de octubre serán los acreedores a esta máxima distinción.

Si crees que está muy difícil dicho reto, no te preocupes, que hay otros más orientados a habilidad y que no contemplan mucha antigüedad, que recompensará a los jugadores igualmente con un paquete de Xbox Series X.

Te dejamos con la lista de desafíos y fechas a continuación.

Conquistador de Logros — mayor cantidad de logros obtenida durante la vida de Xbox One (22 de noviembre de 2013 - 19 de octubre de 2020).

Rey de Game Pass — mayor cantidad de títulos de Xbox Game Pass jugados durante la vida de Xbox One (22 de noviembre de 2013 - 19 de octubre de 2020).

Conseguidor de Logros — mayor cantidad de logros obtenidos en 1 semana (1-19 de octubre de 2020).

Campeón de Puntuación de Jugador — mayor puntuación de jugador obtenida en 1 semana (1-19 de octubre de 2020).

Sea of Thieves — desafío del capitán Legendario: gana todo el Valor de Emisario que puedas en los viajes de emisario de la Fortuna de Atenea durante el fin de semana de clasificación. Sólo estará disponible para los Piratas legendarios (2-4 de octubre de 2020).

State of Decay 2 — inicia un nuevo mapa de Zona estándar y elimina todos los corazones de la plaga lo más rápido que puedas sin ayuda del modo multijugador (16-18 de octubre de 2020).

Forza Horizon 4 — consigue la vuelta más rápida en el circuito especial del Salón de la Fama mientras manejas el McLaren Senna 2018 (22 de septiembre - 11 de octubre de 2020).

Puedes consultar la promoción en este enlace y todas las bases del concurso en esta página.

Si no tienes estos juegos para tu Xbox One, tranquilo, que si te suscribes a Xbox Game Pass podrás intentar cumplir estos retos, ya que forman parte del catálogo.

¿Cómo recibes esta promoción? ¿Crees tener posibilidades de ganar? Cuéntanos en los comentarios.

Esta campaña promocional sin duda será una gran oportunidad de conseguir una consola a los fans de Xbox que se quedaron sin una unidad en la preventa. Xbox Series S | X debutarán el 10 de noviembre en todo el mundo. Puedes encontrar más sobre ellos si visitas esta página.

