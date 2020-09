Among Us consigue cifras multimillonarias de jugadores simultáneos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El verano y el otoño de 2020 sin duda alguna serán recordados por muchos como el ascenso de Among Us, el título que aumentó su popularidad de forma tremenda y que continúa siendo una sensación. Precisamente la semana pasada fue una de las mejores para el título, pues alcanzó cifras tremendas de jugadores.

A pesar de que el juego de el juego empezó a penetrar en las masas hace algunas semanas, ha probado tener una propuesta muy atractiva para los jugadores, ya que los números siguen creciendo.

Aunque la cifra de usuarios ya es altísima, la desarrolladora InnerSloth compartió a través de Twitter el pasado fin de semana que fue uno muy activo para Among Us y superó sus estadísticas, ya que se registraron más de 3 millones de jugadores simultáneos, tomando en cuenta todas las plataformas disponibles, PC y móviles.

La última cifra de jugadores simultáneos de Among Us que te reportamos fue la de la primera semana de septiembre, cuando el título alcanzó por primera vez los 1.5 millones de usuarios jugando al mismo tiempo.

Para que te des una idea del interés que genera el juego en plataformas de video, te informamos que la noche de este lunes, 28 de septiembre, el juego es lo más popular en Twitch no sólo en la categoría de videojuegos, sino también de forma general, ya que con poco más de 351,000 espectadores supera fácilmente a la categoría Charlando (194,891 espectadores).

Among Us debutó en 2018, pero no fue sino hasta agosto cuando comenzó a ganar popularidad de forma estrepitosa pues fue descargado 600% veces más en comparación con su mes previo, superando por mucho las descargas que se habían hecho en los 2 años previos.

