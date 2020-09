Dragon Quest: este reciente título de la saga por fin llegará a Occidente

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La popularidad de Dragon Quest ha crecido en nuestra región durante los últimos meses. Gracias a esto, Square Enix decidió localizar una de las entregas más recientes de la franquicia, la cual debutó en Japón en julio de este año.

Nos referimos a Dragon Quest Tact, un spin-off con enfoque táctico. Por si no lo sabes, este título fue desarrollado para dispositivos iOS y Android. Llegó a Japón como free-to-play y fue muy bien recibido por los fans de la serie RPG.

Square Enix confirmó hoy que ya trabaja para lanzar Dragon Quest Tact en más regiones del mundo, así que los jugadores de América y Europa también podrán disfrutarlo próximamente.

Por medio de sus redes sociales, Square Enix reveló que Dragon Quest Tact estará disponible en Occidente para dispositivos iOS y Android. Todavía no hay una fecha de estreno confirmada. Los registros para el acceso anticipado ya están disponibles, pero por ahora solo para Android.

Si te interesa este proyecto y quieres probarlo antes que nadie, ya puedes visitar la Google Play Store para completar tu registro y tener la oportunidad de participar en su fase de acceso anticipado.

Dragon Quest Tact fue dirigido por Yuji Horii, creador de la franquicia, así que tiene toda la esencia de la saga. Además, cuenta con música de Koichi Sugiyama y diseños de Akira Toriyama.

Como su nombre lo indica, se trata de un juego táctico donde tendrás que unirte y entrenar a diversos monstruos de la serie. Podrás reclutar criaturas con niveles diferentes de rareza y mejorar sus habilidades para que te ayuden en los combates. Abajo te dejo un trailer del juego:

Befriend, train, and lead a team of monsters to victory! We're bringing the tactical, pick-up-and-play fun of @DragonQuest TACT to the West to iOS and Android.



Sign up now to prepare for early access on Google Play: https://t.co/MetPeqK0Qx pic.twitter.com/qRUMaZ22Oo