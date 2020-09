Spelunky 2 llegó a PC y pronto tendrá cross-play con PlayStation 4

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Tras un largo proceso de desarrollo, Spelunky 2 debutó el pasado 15 de septiembre en PlayStation 4. Mossmouth y BlitWorks necesitaron un poco más de tiempo para preparar la versión para PC, pero la espera por fin terminó.

Derek Yu, encargado del título, celebró hoy la llegada del juego a Steam, la plataforma de Valve. Si planeas adquirirlo en dicha plataforma, debes saber que se ofrece con un descuento especial de lanzamiento por tiempo limitado.

Por otro lado, también es importante destacar que la secuela no llegó con todas sus modalidades de juego a PC. Mossmouth y BlitWorks decidieron lanzar el juego así para no retrasarlo más, pero ya trabajan para habilitarlas y hacer posible el cross-play con PlayStation 4.

Como te comentamos, Spelunky 2 llegó con un descuento especial a Steam. El título se ofrece a cambio de $167.39 MXN. La oferta del 10% de descuento concluirá el próximo 6 de octubre. A partir de dicho día el juego pasará a costar $185.99 MXN.

El título cuenta con soporte con diversos idiomas, incluyendo el español. Además, tiene compatibilidad completa con controles. Se puede disfrutar en solitario o en un modo multijugador local con pantalla dividida.

Yu reveló que Spelunky 2 debutó en PC sin multijugador online, pero ya trabajan para habilitar dicho modo. El creativo afirmó que el cross-play con PlayStation 4 tomará tiempo, pero que estará listo en cuestión de semanas.

No debes preocuparte por los requisitos de sistema, pues bastarán 4 GB de RAM, una tarjeta Nvidia GTX 750, un procesador Quad Core a 2.6 GHz y 600 MB de espacio libre para poder correrlo.

Spelunky 2 is OUT NOW on Steam!🍆 It's a game about surprises, close calls, hilarious mistakes, 💀curses and 🐶kisses, cavemen, falling too far, getting back up, making choices, making friends… it's about community! Thanks for all your support. Go play! https://t.co/c6WKBfDRsh

Spelunky 2 is coming to Steam next Tuesday! Unfortunately, we decided not to release with online co-op enabled - that way we can improve it without delaying the release. The upside is that when we add it back, it will have cross-play with PS4! (...)https://t.co/8lKyxjbxh9