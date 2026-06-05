Parece que no todas las noticias sobre fechas de lanzamiento tienen que ver con retrasos. En una industria donde es común ver juegos posponerse varios meses o incluso años, el shooter multijugador Wardogs acaba de hacer exactamente lo contrario: adelantará su estreno gracias a la respuesta positiva que ha recibido de la comunidad.

Bulkhead, estudio responsable del proyecto, confirmó que el acceso anticipado de Wardogs llegará antes de lo previsto después de que miles de jugadores participaran en las pruebas previas y dejaran comentarios muy favorables sobre la experiencia.

Wardogs llegará antes de lo esperado gracias a las opiniones de los jugadores

A través de una publicación en redes sociales, los desarrolladores explicaron que los resultados de las pruebas superaron sus expectativas.

Según el estudio, miles de jugadores destacaron aspectos como el rendimiento, la optimización y, sobre todo, la diversión que ofrece el juego. Esto llevó al equipo a concluir que el proyecto se encuentra listo para dar el siguiente paso.

“El feedback de miles de jugadores ha sido muy positivo. Nos han dicho que el rendimiento y la optimización superaron sus expectativas y, lo más importante, que el juego es divertido”, señaló Bulkhead.

Por este motivo, el estudio decidió adelantar el lanzamiento de Wardogs en Steam Early Access, aunque por ahora no compartió una fecha exacta. Lo único confirmado es que llegará en algún momento de este verano.

¿Qué es Wardogs?

Para quienes no lo tienen en el radar, Wardogs es un shooter multijugador en primera persona que apuesta por combates masivos donde 100 jugadores se enfrentan simultáneamente.

La propuesta divide a los participantes en tres equipos que luchan por el control de objetivos estratégicos en el campo de batalla. Su planteamiento recuerda inmediatamente a franquicias como Battlefield, aunque sus desarrolladores aseguran que buscan un equilibrio entre la acción arcade y una experiencia más táctica y realista.

Los avances mostrados hasta ahora han llamado la atención por sus enfrentamientos a gran escala, el uso de vehículos y un enfoque centrado en el trabajo en equipo.

Bulkhead quiere evitar los errores de Battalion 1944

El anuncio también dejó claro que el estudio está intentando mantener expectativas realistas sobre el futuro del juego.

Bulkhead explicó que no busca convertir a Wardogs en el FPS más grande del mercado. En lugar de eso, su objetivo es construir una comunidad estable y sostenible, aprendiendo de los errores cometidos con Battalion 1944, su anterior shooter competitivo.

Aunque Battalion 1944 tuvo un lanzamiento prometedor, el estudio reconoció años después que no logró mantener una base de jugadores lo suficientemente grande para sostener el proyecto a largo plazo.

Por ello, los desarrolladores consideran que un promedio de entre 3000 y 5000 jugadores activos sería suficiente para garantizar la salud del juego, mientras que cualquier cifra superior será vista como un éxito adicional.

Mientras tanto, Bulkhead confirmó que mostrará un nuevo avance de Wardogs durante el Future Games Show que se celebrará el próximo 6 de junio, donde los jugadores podrán conocer más detalles sobre este prometedor FPS que busca hacerse un espacio en Steam.

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