Después de años de permanecer prácticamente en el olvido, todo indica que Rayman finalmente está listo para regresar. Ubisoft aseguró que tiene planes para el futuro de la franquicia y dejó claro que los lanzamientos que hemos visto durante 2026 podrían ser apenas el comienzo de una nueva etapa para el icónico personaje.

La declaración llega en un momento particularmente importante para la saga. Tan solo este año hemos visto el lanzamiento de Rayman: 30th Anniversary Edition, la llegada de Rayman Origins: Enhanced Edition y el anuncio de Rayman Legends Untold, una nueva versión del clásico de 2013 que debutará próximamente en Nintendo Switch 2.

Ubisoft considera que este es el renacimiento de Rayman

Durante una entrevista reciente, el director de producción Alessandro Arndt Mucchi fue cuestionado sobre si la gran cantidad de proyectos relacionados con Rayman durante 2026 representa el inicio de una nueva etapa para la franquicia.

Su respuesta fue bastante prometedora para los seguidores de la serie.

De acuerdo con el desarrollador, Ubisoft ve esta nueva ola de lanzamientos como un “nuevo comienzo” para Rayman. Aunque evitó revelar detalles concretos sobre futuros proyectos, confirmó que la compañía ya está pensando en lo que vendrá después y que existen planes para seguir explorando la franquicia.

Rayman Legends Untold será la base para el futuro de la saga

Según explicó Mucchi, Ubisoft considera que Rayman Legends Untold funcionará como el punto de partida de esta nueva fase.

La compañía no ha compartido información sobre posibles secuelas, nuevos juegos o remakes adicionales, pero el mensaje parece claro: Rayman vuelve a ser una propiedad importante dentro del catálogo de Ubisoft.

La situación resulta especialmente llamativa si se considera que durante años la serie permaneció prácticamente inactiva, mientras otras franquicias de la compañía recibían nuevos lanzamientos de forma constante.

“Sí, como dije al principio, vemos esto como un nuevo comienzo para Rayman. Todavía no podemos revelar qué le depara el futuro a Rayman, pero tenemos planes. Sin duda, tenemos la mirada puesta en el futuro”, señaló.

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Los fans esperan algo más que remakes

Aunque el regreso de clásicos como Rayman Origins y Rayman Legends ha sido bien recibido, muchos jugadores esperan que Ubisoft eventualmente dé el siguiente paso y desarrolle una entrega completamente nueva.

Por ahora, la compañía mantiene sus cartas ocultas, pero las declaraciones de sus responsables sugieren que el personaje tiene un futuro más prometedor del que parecía hace apenas unos años.

Después de todo, si 2026 ya se ha convertido en uno de los años más activos para Rayman en mucho tiempo, no sería extraño que Ubisoft esté preparando algo aún más grande para el futuro.

Y tú, ¿qué esperas del futuro de Rayman? Cuéntanos en los comentarios.

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