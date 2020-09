Tom Holland recibió la visita de Neil Druckmann en el set de la película de Uncharted

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Luego de tantos años sin saber nada de la película de Uncharted más allá de retrasos, hace algunos días se confirmó que el rodaje ya había comenzado. El filme será protagonizado por Tom Holland, mejor conocido por ser la imagen del Spider-Man actual. El joven sabe que dará vida a un personaje igualmente amado, Nathan Drake, y recientemente recibió la visita de uno de los principales encargados del personaje.

A través de Twitter, Tom Holland reveló que recientemente tuvo una visita muy especial, ya que Neil Druckmann estuvo presente en el set de grabación de la película de Uncharted. Quizá conozcas a este creativo por ser el creador de The Last of Us, pero también ha tenido un papel fundamental en otros títulos de Naughty Dog, entre ellos de Uncharted, pues fue el responsable, junto con Amy Hennig de darle forma a Uncharted: Drake’s Fortune, el primer título de la franquicia, y ha sido encargado de su secuela y Uncharted 4.

“Espero que te agrade [Druckmann] lo que estamos haciendo con la película de Uncharted”, expresó Holland, que tuvo la oportunidad de hablar con el creativo, de cuyo trabajo se dijo “un gran fan”.

Por si te lo perdiste: Tom Holland está muy feliz de participar en la película de Uncharted.

Siguiendo con la conversación en Twitter, Druckmann dio a Holland su aprobación y además dejó ver que incluso pudo hablar sobre videojuegos con él y con su hermano, aunque no especificó cual de los 3. Asimismo, el creativo mencionó que el set se ve genial y deseó buena suerte con lo que restaba de la filmación.

Se sabe que el rodaje de la película se está llevando a cabo en Berlín, Alemania, y ya pudimos echar un vistazo al set. Debes saber que Druckmann no está involucrado en la película. La cinta está dirigida por Ruben Fleischer y escrita por Art Marcum y Matt Holloway. Se espera que se estrene el verano de 2021.

