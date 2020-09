Usuarios reportan crasheos de Call of Duty: Warzone tras el inicio de la Temporada 6

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Como te informamos hace algunas horas, Call of Duty: Modern Warfare (2019) y Call of Duty: Warzone recibieron la Temporada 6 la madrugada de hoy, 29 de septiembre. Estos días suelen ser de gran actividad, pues los usuarios por fin pueden probar las novedades del juego. Las malas noticias son que en esta ocasión el lanzamiento de la nueva temporada fue algo negativo, ya que está presentando problemas serios a los jugadores.

A través de reddit, varios usuarios han reportado que, luego de descargar e instalar la actualización que da acceso a la Temporada 6 de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone están teniendo problemas durante las partidas.

Según indican los reportes, en múltiples ocasiones aparecen congelamientos y hasta crasheos que obligan a salir del juego, así como desconexión con los servidores. Los usuarios afectados parecen ser de PlayStation 4 y PC.

Algunos usuarios reportan el “error fatal” 0x0000000142220c40 8077539 0xc0000005 Modern Warfare.exe, que les aparece en medio de sus partidas en PC, invitándolos a contactar a Activision. De acuerdo con los reportes, se trata de un problema relacionado con el juego mismo, pues algunos usuarios indican que tienen una PC con buenas especificaciones y aun así se presentan problemas.

Es importante decir que los problemas comenzaron a aparecer desde que estuvo disponible la actualización, a primera hora del 29 de septiembre, lo que significa que los jugadores pudieron acceder a la nueva Temporada 6 un poco después, tras la descarga y la instalación.

Así, los reportes desde luego llegaron a Activision, que por medio de Twitter confirmó alrededor del mediodía del 29 de septiembre los crasheos y que ya se encuentra investigando la causa del problema.

Activision desde entonces no ha brindado una nueva actualización sobre el problema y se desconoce cuando volverá a la normalidad la situación, pero es muy posible que en cuestión de horas sea posible jugar el título sin problemas.

We're actively investigating an issue where some players are experiencing crashes after the update in #ModernWarfare and #Warzone. Stay tuned for updates.