Diablo IV renovará el sistema de habilidades con estos ajustes

Blizzard prepara varios cambios importantes para Diablo IV tras escuchar la retroalimentación de los fans de la saga. Por ahora sabemos que el título tendrá un extenso mundo abierto y que será un desarrollo unificado tanto para PC como para consolas.

Luis Barriga, director de la nueva entrega, ahora reveló información sobre los ajustes que harán al sistema de habilidades y lo que preparan para el endgame del título, aspecto que preocupó y que fue criticado por los jugadores de Diablo III.

Gracias a los ajustes que prepara Blizzard, Diablo IV promete ser una experiencia más compleja y profunda en cuanto a las habilidades y los talentos. El equipo de desarrollo decidió hacer una separación más clara entre habilidades pasivas y activas.

Esto se ejemplificó con el árbol de habilidades de la Hechicera, cuyos poderes se encontrarán en la parte superior del esquema. Será en las ramas donde los jugadores encontrarán magias, ataques especiales y otro tipo de técnicas.

Será posible gastar puntos de habilidad para ganar nuevos poderes activos, así como para mejorarlos. Por su parte, las habilidades pasivas se ubicarán en las raíces del árbol. Será necesario progresar para obtener puntos de poderes pasivos y desbloquear potenciadores.

Los desarrolladores dejaron en claro que no será posible activar todos los nodos a lo largo de su partida, lo que garantizará configuraciones de personajes muy diferentes.

“Si imaginamos que cada nodo de ese enorme árbol de habilidades afecta a diferentes habilidades de diferentes maneras, el camino que decidan tomar determinará los grandes picos de poder y el estilo de juego”, comentó Barriga.

Blizzard destacó que prepara un sistema mejorado, respecto al de Paragón de Diablo III, para el endgame de la nueva entrega. La meta es ofrecer mayor rejugabilidad y al mismo tiempo profundidad para la experiencia.

El equipo de desarrollo adelantó que el nuevo sistema de progreso “será la otra fuente de poder significativa vinculada a la clase”. Además, todo indica que el endgame tendrá todo lo necesario para cumplir con las exigencias de los fans más hardcore de la serie.

Por ahora no hay más detalles al respecto, pero la compañía prometió que revelará más detalles del endgame en su próxima actualización sobre el título.

