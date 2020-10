Las 2 entregas de Ori tendrán ediciones físicas sencillas para Nintendo Switch

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Ori And The Blind Forest y Ori And The Will Of The Wisps son 2 de los mejores juegos que ha visto esta generación y luego de que el trabajo de Moon Studios destacra en Xbox One y PC, la siguiente plataforma que los recibió con entusiasmo fue Nintendo Switch. Hace unos días, la segunda entrega debutó en la eShop de la consola híbrida y se reveló que también tendría lanzamiento en físico, pero hoy se reveló una sorpresa todavía más grande.

Hoy se anunció que Ori And The Blind Forest y Ori And The Will Of The Wisps tendrán edición física sencilla en Switch gracias a un esfuerzo conjunto entre Moon Studios, Xbox Game Studios, iam8bit y Skybound. De acuerdo con la información, cada juego tendrá un costo de $40 USD e incluirá un código para descargar el soundtrack oficial además de 6 cartas con el arte oficial. Finalmente, se reveló que estas ediciones físicas saldrán a la venta el próximo 8 de diciembre, justo en la temporada de fiestas.

Como se mencionó anteriormente, estas ediciones físicas de Ori And The Blind Forest y Ori And The Will Of The Wisps son un lanzamiento adicional a la increible edición de colección que se presentó a mediados de mes como celebración por la llegada de la segunda entrega en Switch.

BIG NEWS: iam8bit has teamed up with Moon Studios and Microsoft Game Studios to bring Ori and the Will of the Wisps to the Nintendo Switch! Available TODAY on the Nintendo eShop! https://t.co/ToEvhsgeye pic.twitter.com/hjqyhPstLO — iam8bit (@iam8bit) September 17, 2020

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente