Xbox Series S: Microsoft revela prototipos descartados de la consola

Microsoft tomó por sorpresa a muchos al revelar Xbox Serie S, consola económica de siguiente generación que debutará en noviembre. El diseño de Xbox Series X captó de inmediato la atención de los jugadores, y algo similar sucedió con la propuesta de Xbox Serie S.

La consola de $299 USD tiene un diseño que se asemeja bastante al de Xbox One, con la ventaja que ofrecerá tecnología de punta con dimensiones menores que Xbox Series X. Sin embargo, parece que no siempre fue así, al menos no en la etapa inicial del desarrollo de la consola.

Esto te lo decimos ya que Microsoft reveló una imagen que muestra diversos prototipos de la consola. Además, miembros de la compañía hablaron de la importancia que tiene el diseño de sus sistemas de nueva generación.

Así lucen los prototipos descartados de Xbox Series S

Gracias a un reporte de Medium, sabemos que Microsoft trabajó e hizo pruebas con diversos prototipos de sus consolas. Su meta era aprovechar al máximo la eficiencia de un diseño interno y, al mismo tiempo, que el exterior resultará atractivo para los consumidores.

Nicolas Denhez, director de diseño, afirmó que los jugadores compran una consola para jugar, no tanto por su diseño. A pesar de esto, hicieron todo lo posible para ofrecer sistemas adecuados para todo tipo de espacios, sobre todo ya que son productos que las personas tendrán por varios años.

La propuesta de Denhez fue hacer un diseño que se mezclara con los entornos de las casas de los potenciales compradores. Asimismo, siempre tuvo en mente diseñar un hardware cuyo diseño se mantenga vigente por un largo tiempo.

Como puedes ver abajo, Xbox Series S fue planeada en la mayoría de sus prototipos como una consola con un diseño que se distinguiera de Xbox Series X. Así pues, vemos unidades más planas, pero que abarcan una mayor superficie o consolas más altas, pero igual de delgadas.

Denhez reveló que Xbox Series S siempre fue pensada como una consola digital y la Xbox más pequeña de la historia. También destacó que, inicialmente, la consola iba a ser toda blanca o toda negra, pero al final decidieron mezclar los colores para hacer más atractivo el diseño.

“El esquema de color blanco y negro se remonta a generaciones anteriores, pero se siente fresco con su tratamiento de alto contraste. Las consolas son el resultado de escuchar a nuestra comunidad y de diseñar los sistemas más optimizados para ofrecer juegos de próxima generación”, aseguró el creativo.

Xbox Series X y Xbox Series S debutarán el próximo 10 de noviembre. En este enlace encontrarás toda la información relacionada con ambas consolas.