Microsoft Flight Simulator ofrecerá pronto una Beta en realidad virtual

Microsoft Flight Simulator recibió hace poco su primera gran actualización en PC. Por si no lo recuerdas, Asobo Studio preparó contenido para que los pilotos puedan explorar todo Japón y conocer algunos de sus aeropuertos más emblemáticos.

La desarrolladora quiere tener el simulador más ambicioso de su tipo, así que ya trabaja en otras mejoras y ajustes para el título. Sebastian Wloch, gerente ejecutivo del estudio, y Jorg Neuman, encargado del proyecto, hablaron recientemente sobre el futuro de Microsoft Flight Simulator.

Gracias a esto, sabemos que la siguiente actualización para el simulador ya está en planes. Por ahora solo sabemos que se enfocará en contenido de un país de América. Otra buena noticia es que ya se trabaja para habilitar la realidad virtual en el simulador.

Asobo Studio prometió hace tiempo que el simulador recibiría soporte en realidad virtual. El estudio cumplirá con su palabra, pues ya prepara una Beta cerrada VR. La prueba tendrá 2 fases, que se distinguirán por los dispositivos compatibles.

La primera prueba se realizará con dispositivos de realidad mixta de Microsoft, mientras que la segunda Beta contará con visores VR adicionales. Para participar se debe contar con una copia del juego y todo el hardware necesario.

Para cumplir los requisitos se necesitará una PC con Intel i5-4460 o Ryzen 3 1200, una tarjeta Nvidia GTX 1080 o superior, así como 16 GB de RAM. Además, se deberá ser miembro del programa Insider de Microsoft Flight Simulator. Los registros ya están disponibles en este enlace.

Es importante mencionar que por ahora no hay fechas confirmadas para las pruebas, pero Asobo Studio prometió que pronto revelará más información al respecto.

