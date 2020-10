El nuevo anime de Dragon Quest: Las aventuras de Fly llegará a Latinoamérica

Editorial: Anime / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Dragon Quest: Las Aventuras de Fly es un anime muy querido por el público de México y otras partes de Latinoamérica. Es por esto que muchos se emocionaron al saber que tendrá una nueva versión. Si tienes ganas de verla, debes saber que llegará a América Latina.

Por medio de un anuncio en Twitter, Toei Animation anunció que llevará Dragon Quest: Las Aventuras de Fly a varias partes del mundo. Lo anterior por medio de diferentes plataformas de streaming que ofrecen anime por Internet.

De acuerdo con el anuncio, el público de Latinoamérica, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, África, Europa y Medio Oriente podrá disfrutar el nuevo anime Dragon Quest: Las Aventuras de Fly por medio de Crunchyroll.

📢Launching this weekend: The series premiere of DRAGON QUEST The Adventure of Dai! 🐉⚔️



Simulcasting on Hulu (U.S.), Crunchyroll (NA, LatAm, Australia, New Zealand, Africa, Middle East, and Europe), and Anime Digital Network in France! Check your local platforms for date/time! pic.twitter.com/wsxWXHFSnQ