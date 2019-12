Anuncian nuevo anime de Dragon Quest: Las aventuras de Fly

Muchos jugadores, sobre todo en Latinoamérica, tuvimos nuestro primer contacto con Dragon Quest gracias al anime Las Aventuras de Fly antes de siquiera saber que se trataba de uno de los videojuegos más exitosos en Japón, después de todo nuestro mercado se vio conquistado por Final Fantasy y fue hasta después que la serie RPG nacida en Enix sería bien recibida aquí. Aquel anime que se transmitió durante los 90 dejó gratos recuerdos y la esperanza de una nueva entrega, pues bien, al parecer el éxito de la franquicia ha sido tal en la actualidad que un nueva serie animada está en desarrollo.

Hace unos momentos, la cuenta de Twitter Anime, Intelligence and Research reveló que un nuevo anime de Dragon Quest: The Adventure of Dai ha sido confirmado y se espera su debut en otoño de 2020. Si eres fan de aquella caricatura, sabrás que este es el nombre que se le dio en inglés a Dragon Quest: Dai no Daiboken y que en nuestra región fue conocida como Las Aventuras de Fly. El anime parte como inspiración del manga original que fue creado por Riku Sanjo y Kōji Inada a finales de los 80, mismo que tomó partes de la historia de Dragon Quest II y Dragon Quest III, protagonizado por Dai (Fly en Occidente).

Tras la confirmación del nuevo anime de Dragon Quest: Las aventuras de Fly, la especulación no se ha hecho esperar y hay fans que consideran que se trata de una continuación de la serie animada, la cual no logró cubrir la totalidad de los eventos del manga por falta de presupuesto. Asimismo, hay quienes piensan que se trata de una nueva historia o incluso de una nueva versión que abordará los episodios que ya conocemos desde el inicio y hasta terminar con la historia del manga.

No está de más destacar que este anuncio se da poco tiempo después de que se anunciara que Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age ya vendió 5.5 millones de copias tras debutar en PS4, Nintendo 3DS, Nintendo Switch y PC, por lo que no sería raro pensar que el éxito que vive la franquicia esté impulsando el regreso de las series que vieron la luz en otros medios como el manga y el anime.

