Fortnite: usar un emote de Wolverine podría arruinarte la partida y hacerte perder armas

En las últimas semanas, Fortnite ha celebrado una temporada de Marvel con un montón de contenido basado en sus héroes. Tristemente no todo ha sido miel sobre hojuelas, puesto que un emote de Wolverine podría arruinarte una partida o por lo menos hacerte perder objetos.

Epic Games advirtió que recientemente se descubrió un error relacionado con el emote de Wolverine en la modalidad Salva el Mundo. Se trata de un problema que provoca que, al usar el gesto, se elimine un arma de tu inventario.

Así pues, un mal uso de este emote en un momento crítico puede resultar ser una sentencia de muerte para los jugadores. Esto al dejarlos sin el arma que estaban utilizando para sobrevivir.

We’re aware of an issue where using Wolverine’s Built-In Emote in Save The World may delete a weapon from the player’s inventory.



Please do not use the emote in this mode for now. We will provide more information on compensation for lost items in the near future. pic.twitter.com/mSAKSIZO6I