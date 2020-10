Así se vería la Orden 66 de Star Wars si hubiera sucedido en Among Us

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Among Us es el juego del momento y tiene millones de jugadores cada día. Por esto muchos no han desaprovechado para rendirle tributo de diferentes maneras y uno de ellos lo podemos ver en un tributo que combina Among Us con Star Wars.

Nicholas Damiani trabajó en una animación que busca recrear la Orden 66, uno de los momentos más emblemáticos del universo Star Wars, en Among Us. En esta versión podemos ver al Imperio buscando a los impostores para acabar con ellos.

Quizás lo que más llame la atención a muchos es que vemos a la versión de Among Us de varios personajes de Star Wars, como Obi-Wan Kenobi y Plo Koon. Hasta nos hace imaginar cómo sería si InnerSloth y Disney llegan a un acuerdo para llenar el juego de skins de Star Wars, algo que se antoja difícil, pero no podemos descartar por completo.

Puedes ver el video a continuación:

¿Qué te pareció el video? ¿Te gustó el trabajo de este animador? Cuéntanos en los comentarios.

Among Us está disponible para iOS, Android y PC. Puedes saber más sobre este juego si haces clic aquí.

