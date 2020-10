Fans quieren ver a Kirby con forma de Minecraft en Smash Bros. Ultimate

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Hoy fue día de Direct de Super Smash Bros. Ultimate y Nintendo presentó al nuevo peleador que se unirá a la pelea, quién es nada más y nada menos que Steve, el icónico personaje de Minecraft. El anuncio fue tomado como un gesto de la gran relación que existe actualmente entre Microsoft, dueño de Mojang, y Nintendo, por lo que la unión entre el título de Switch y uno de los juegos más exitosos en la historia era inevitable. De ahí que las reacciones no se hicieran esperar y la comunidad quiere que uno de los personajes de Nintendo adopte una forma propia de Minecraft.

Luego de que se hiciera oficial la llegada de Steve de Minecraft a Super Smash Bros. Ultimate, la comunidad reaccionó de distintas maneras, pues al final las decisiones de Nintendo compartidas por Masahiro Sakurai no convencen a todos. Sin embargo, hubo sectores entusiastas que recibieron la noticia con agrado y que de inmediato pensaron en la manera en que se podría hacer más grande este cross-over con Minecraft, por lo que muchos coincidieron en lo que podría pasar si Kirby engulle a Steve.

Tal como lo reporta Polygon, las redes sociales mostraron el consenso en torno a la idea de que Super Smash Bros. Ultimate debería permitir que Kirby se transforma en personaje cúbico como los de Minecraft tras engullir a Steve, después de todo, el personaje creado por Mashiro Sakurai es conocido por absorber poderes y skins de los peleadores que se traga. Lamentablemente, esto no es así y si Nintendo no lo anunció hoy es casi imposible que pueda darse, pero eso no impidió que la comunidad diera rienda suelta a su imaginación.

MINECRAFT STEVE GETS A WIN

Kirby's here too! pic.twitter.com/QSbaJSfC5g — Sace (@isSPEEDYy) October 1, 2020

Hasta el momento, no se sabe cuándo llegará Steve de Minecraft a Super Smash Bros. Ultimate, pero Sakuaria reveló que el próximo 3 de octubre habrá otra presentación dedicada al próximo paquete DLC del exitoso juego de Switch.

